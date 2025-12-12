Embarazo adolescente: Los partos y cesáreas entre los 10 y 14 años disminuyeron un 46%

Ayer trascendió un hecho preocupante en Tartagal, ya que una menor de 12 años, que trascurre el quinto mes de embarazo, se encadenó en las puertas de la Ciudad Judicial pidiendo que no se interrumpa la gestación.

Lo que sucedió fue que la menor fue citada a declarar en Cámara Gesell, interpretando ella que había sido convocada para interrumpir su embarazo en contra de su voluntad.

Por la causa se encuentra imputado un hombre de 19 años, de quien el juez interviniente ordenó la detención mientras avanza la causa.

Por este caso, desde InformateSalta nos comunicamos con una de las directoras del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, Ana Pérez, quien hizo hincapié en la urgencia que Salta tenga un abordaje de la Justicia que cuente con interpretes bilingües, sobre todo en una provincia donde habitan más de 9 etnias distintas.

“Me parece necesario que la Justicia tenga este abordaje, porque si no suceden estas cuestiones, llega una notificación, una Cámara Gesell, no se entiende, y además porque nosotros adherimos a la Convención Internacional de Niños, Niños y Adolescentes y tenemos una ley nacional y provincial de protección integral para niñas, niños y adolescentes que estipula el derecho a ser escuchados y escuchadas” manifestó Pérez.

Si bien hizo hincapié que el sistema educativo avanzó incorporando acompañantes bilingües en zonas de Tartagal y el departamento San Martín, es importante dar una educación sexual integral con perspectiva indígena, con acceso a todo lo relacionado a la atención integral en salud con perspectiva indígena, contando los ministerios con antropólogos y antropólogas e intérpretes: “Es la realidad de la provincia y no la podemos desconocer”.

Consultada por las estadísticas sobre embarazo adolescente, informó que desde 2020 los partos y cesáreas en niñas y adolescentes entre los 10 y 14 años, disminuyeron en un 46%, mientras en 2020 se registraban 115, el año pasado llegaron a 64 casos.

Por otro lado, las interrupciones voluntarias y legales del embarazo no disminuyeron o se mantuvieron, aumentaron en 2023 y en 2024 volvió a disminuir: “No deja de ser problemático porque quisiéramos que no se embaracen y para eso necesitamos un programa de educación sexual integral que en Salta no lo tenemos”.

Este programa de educación sexual integral debería contar con un presupuesto propio, un equipo completo con personas de comunidades wichi para adaptar los materiales a las comunidades y contar Salta con un material propio y adaptado a la cultura provincial en general.