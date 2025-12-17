Universidades en pie de guerra por el Presupuesto: “No vimos ni medio beneficio”

El oficialismo obtuvo dictamen para el Presupuesto 2026, un proyecto que prevé la eliminación de financiamiento para áreas sensibles como el Hospital Garrahan, las universidades nacionales y el sector de discapacidad.

Desde los gremios universitarios expresaron su preocupación y advirtieron que la situación profundiza el conflicto presupuestario con el Gobierno nacional.

El secretario general de ADIUNSa, Diego Maita dialogó con Informte Salta y dijo: señaló que en la práctica la situación ya es crítica. “No hay modificaciones reales porque es una ley que el Gobierno suspendió y está incumpliendo. No la está acatando, y nosotros todavía no vimos ni medio beneficio de lo que por ley nos corresponde”, afirmó.

Maita sostuvo que el avance del Presupuesto implica un deterioro institucional. “Es una ley que fue ratificada por las cámaras y ahora, a través de otra ley, buscan derogarla sin fundamentar lo que corresponde a las universidades. Es una trampa jurídica”, cuestionó.

Además, remarcó que la derogación no elimina la deuda existente con el sistema universitario. “No es que al derogar la ley dejan de debernos. El problema es ese: tenemos un atraso presupuestario enorme y una ley que está judicializada por casi todas las universidades”, explicó.

En este contexto, el dirigente gremial aseguró que el sector se encuentra en una postura defensiva permanente. “Estamos todo el tiempo buscando cómo sostener y mejorar la situación”, señaló, y explicó que la movilización prevista para este jueves tiene un doble eje. “La marcha no es solo contra el Presupuesto, sino también contra una reforma laboral que no plantea ningún beneficio para los trabajadores”, concluyó.