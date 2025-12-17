Vega aseguró que no puede acompañar recortes en educación y discapacidad

La diputada nacional por Salta, Yolanda Vega, tomó la palabra durante la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados de la Nación para referirse a la discusión del presupuesto nacional.  

La legisladora aseguró que el presupuesto presentado por el gobierno nacional apoya el equilibrio fiscal y es necesario porque hace dos años que el país tiene una prórroga en al mismo. “Es una herramienta necesaria que nos brindará seguridad jurídica” aseguró. 

discapacidadLey de Emergencia en Discapacidad: "Si la derogan, van a terminar de quebrar al sector"

Vega sostuvo que es necesario mantener el envió de fondos en educación y salud porque es la única forma de generar trabajo y reducir las brechas sociales. “La propuesta presenta aspectos que requieren ser revisados, en especial la derogación de leyes, como la ley de discapacidad y financiamiento universitario” consideró.

En este sentido, adelantó que desde Innovación Federal, no se puede apoyar este recorte. “Desde nuestro espacio político defenderemos siempre a los discapacitados y la educación pública. No vamos a acompañar el artículo 75 que deroga beneficios" sostuvo la diputada de Cerrillos. Agrego que acompañarán en general y no en particular. 

 

