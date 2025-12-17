Vega aseguró que no puede acompañar recortes en educación y discapacidad

La diputada nacional por Salta, Yolanda Vega, tomó la palabra durante la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados de la Nación para referirse a la discusión del presupuesto nacional.

La legisladora aseguró que el presupuesto presentado por el gobierno nacional apoya el equilibrio fiscal y es necesario porque hace dos años que el país tiene una prórroga en al mismo. “Es una herramienta necesaria que nos brindará seguridad jurídica” aseguró.

Vega sostuvo que es necesario mantener el envió de fondos en educación y salud porque es la única forma de generar trabajo y reducir las brechas sociales. “La propuesta presenta aspectos que requieren ser revisados, en especial la derogación de leyes, como la ley de discapacidad y financiamiento universitario” consideró.

En este sentido, adelantó que desde Innovación Federal, no se puede apoyar este recorte. “Desde nuestro espacio político defenderemos siempre a los discapacitados y la educación pública. No vamos a acompañar el artículo 75 que deroga beneficios" sostuvo la diputada de Cerrillos. Agrego que acompañarán en general y no en particular.