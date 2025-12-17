Milei destacó el “respaldo inédito” de Donald Trump antes de las elecciones legislativas

El presidente Javier Milei resaltó la importancia del apoyo brindado por la administración de Donald Trump durante los meses previos a los comicios de octubre.

Según el mandatario argentino, el respaldo político y financiero de Washington fue un factor determinante para contrarrestar el “riesgo kuka”.

Milei sostuvo que, durante gran parte del año, diversos sectores políticos intentaron forzar una crisis, pero la señal de confianza enviada desde los Estados Unidos fue clave para mantener la estabilidad. __IP__

Esta percepción de apoyo externo fue fundamental para desarticular lo que el Presidente denominó como "mentiras de la casta", según supo la Agencia Noticias Argentinas.

"El respaldo que nos dieron hizo que la gente piense que ellos estaban mintiendo", afirmó Milei, y dijo que nadie “da una mano si te estás viniendo abajo”. #AgenciaNA