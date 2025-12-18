Salta refuerza ayuda alimentaria y acompañamiento a quienes más lo necesitan

Tras intensas gestiones impulsadas por el gobernador Gustavo Sáenz, el Gobierno de la Provincia de Salta confirmó la continuidad de programas sociales clave, entre ellos Focalizados, destinados a garantizar asistencia alimentaria y acompañamiento a los sectores más vulnerables.

El acuerdo se concretó a través del Ministerio de Desarrollo Social, cuyo titular, Mario Mimessi, mantuvo una reunión con la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, en la que se ratificó la decisión de sostener la ayuda alimentaria y avanzar en la articulación de políticas conjuntas entre Nación y Provincia.

En el marco de la firma del convenio Focalizados, se acordó un desembolso de $2.589.300.000 para la compra de 60 mil módulos alimentarios, que serán distribuidos en dos operativos territoriales. Los módulos estarán destinados a embarazadas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad de comunidades originarias, especialmente en los departamentos declarados en Emergencia Sociosanitaria.

Luego del encuentro, Mimessi destacó la importancia del trabajo conjunto con Nación. Señaló que existe coincidencia en la necesidad de sostener políticas públicas que lleguen de manera directa a quienes más lo necesitan, reforzando la presencia del Estado en los territorios más postergados.

Como parte de estas gestiones, también se firmó un convenio con la Subsecretaría de Políticas Familiares, dependiente de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, para implementar el Programa Federal de Primera Infancia (PFPI). Esta iniciativa apunta a fortalecer los Centros de Primera Infancia, promover el acompañamiento familiar desde los primeros años de vida y desarrollar capacitaciones para el personal que trabaja con niños pequeños y sus familias.

Además, se logró restituir el beneficio de tarjetas para personas con celiaquía, con un monto actualizado de $47.000 mensuales, superior al anterior. El beneficio alcanzará a más de 200 salteños ya empadronados y se extenderá por seis meses.

La firma de los convenios se realizó con la participación de Juan Bautista Ordoñez, secretario de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano.