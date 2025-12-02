Tos convulsa en Salta: "Es una enfermedad prevenible con vacunas"

Aunque a nivel nacional la tos convulsa volvió a estar en agenda por la muerte de siete niños en lo que va del 2025, en Salta la situación se mantiene estable. Así lo confirmó la médica especialista en infectología Paula Herrera, quien explicó que en la provincia se registraron dos casos durante 2025, ambos sin complicaciones graves.

"Este año hubo dos casos, ninguno fatal”

La profesional aclaró que en el boletín epidemiológico semanal donde se detallan los casos confirmados, Salta no presenta un aumento significativo respecto a años anteriores. “En la provincia todos los años tenemos casos. Este año hubo dos, ninguno fatal”, señaló en diálogo con InformateSalta.

La tos convulsa también conocida como coqueluche es una infección bacteriana que afecta el tracto respiratorio y provoca abscesos de tos repetitivos, que pueden causar hipoxemia, convulsiones y otras complicaciones. Puede presentarse a cualquier edad, pero es mucho más grave en bebés menores de dos meses, que todavía no recibieron su primera dosis de vacuna.

Por eso, Herrera insistió en la importancia del esquema de vacunación: “Es una enfermedad inmunoprevenible. Lo alarmante es que existan casos graves cuando es totalmente prevenible con vacunas”.

La especialista remarcó que el problema no es solo la circulación de la bacteria, sino la baja adherencia al calendario de vacunación, una situación que se repite en todo el país. “Hay muchos padres que no quieren vacunar a sus hijos sin medir las consecuencias. Esa desinformación termina generando daño”, sostuvo.

La protección del entorno del recién nacido

Los bebés menores de dos meses son los más vulnerables porque aún no cuentan con ninguna dosis de la vacuna triple bacteriana. Para reducir riesgos, todos los convivientes deben tener su esquema completo, incluida la madre.

“Si los adultos no están correctamente vacunados, pueden contagiar al bebé, que es quien tiene más chances de desarrollar una forma grave”, explicó Herrera.

¿Cuáles son los síntomas?

Abscesos de tos repetidos y prolongados

repetidos y prolongados Dificultad para respira r

r Episodios de ahogo

Posibles convulsiones en casos graves

en casos graves En bebés: pausas respiratorias, coloración azulada o alimentación dificultosa

Ante la aparición de estos signos, se recomienda consultar de forma urgente.

No hay brote en Salta, pero sí un llamado de atención

Si bien la provincia no enfrenta un aumento significativo de casos, la médica advirtió que la baja cobertura de vacunas podría complejizar escenarios en el futuro.

“Es increíble que en 2025, con todos los avances científicos, sigamos viendo consecuencias tan graves por algo totalmente prevenible. No es un tema menor. Las vacunas salvan vidas”, enfatizó.