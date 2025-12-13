El mercado inmobiliario cierra el 2025 "quieto", esperando los créditos para el próximo año

El mercado inmobiliario en Salta cierra un 2025 con un balance mixto, registrando un impacto negativo en la compraventa durante los últimos meses, aunque con una oferta locativa que ayudó a contener los precios, mientras mira al 2026 con la expectativa en el retorno masivo de los créditos hipotecarios para evitar una crisis en el mediano plazo.

De este modo lo comentó Martín Biella, de la Cámara de Propietarios Inmobiliarios, al resumir a InformateSalta el rendimiento de 2025, donde indicó que si bien los primeros siete meses fueron positivos en ventas, el mercado se desaceleró notablemente al final del año.

Así, el empresario destacó la necesidad urgente de que se retome el financiamiento bancario, siendo el caso de Salta que requiere la construcción de entre 5.000 y 6.000 unidades anuales nuevas para compensar el crecimiento demográfico y el déficit existente. "Necesitamos que vuelva el crédito para que la clase media tenga acceso a la vivienda", subrayó Biella.

Biella explicó que el crédito hipotecario es fundamental para evitar la saturación en el mercado de alquiler, argumentando que, con cuotas blandas, el valor de la vivienda sería similar a un alquiler. "Nos parece urgente para no tener una crisis en el mediano tiempo", sostuvo, confiando en que los bancos volverán a ofrecer líneas accesibles.

En cuanto al mercado locativo, Biella afirmó que, contrariamente a los reportes nacionales, en Salta los alquileres se han mantenido "por debajo de la inflación", existiendo una buena oferta de viviendas y locales, lo que permite al inquilino tener capacidad de elección. Además, la situación económica difícil ha forzado a los propietarios a adecuar los precios a la baja, ya que "es muy difícil conseguir hoy un inquilino con capacidad de pago".

Finalmente, el referente del sector expresó una gran preocupación por el incremento de las estafas en el ámbito inmobiliario a través de redes sociales, un problema que se ha vuelto común en los últimos años, con el ofrecimiento de propiedades, lotes o alquileres temporales que no existen, solicitando a la gente señas o reservas. "Lo que sí tenemos muchísimo son denuncias de estafas o de intento de estafas en la parte de redes", lamentó Biella.