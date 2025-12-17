La Navidad ya se vive en Salta: Una familia llenó su hogar de luces y decoración

A una semana para recibir la Navidad, el espíritu de esta festividad se siente en las calles, con salteños que buscan luces y mucha decoración para su casa, pero también para sus fachadas haciendo visible su alegría por esta fecha.

Este es el caso de la familia Chocobar de Barro Santa Victoria, que año a año fue sumando decoración, luces y figuras alusivas a Navidad, creando una obra decorativa en la vereda y techo de su hogar.

El trineo de Papá Noel con sus renos, los árboles iluminados, regalos que decoran la vereda y un cartel que despide el año transcurrido son algunos de sus adornos que embellecen su hogar.

“Amigos y vecinos me ayudaron a montar todo. Es completitamente gratis y los chicos pueden venir a dejar su cartita a Papá Noel” comentó el dueño del hogar a Con Criterio.

Pero este espíritu navideño se contagió a todos los vecinos de Pasaje Santa Victoria y Coronel Vidt, ya que la mayoría de ellos empezó a sumar decoraciones este año, creando un verdadero pasaje navideño, con muñecos de jengibre, luces y muñecos de nieve.

Invitan a todos los salteños que quieran pasar por el lugar y tomarse su foto de Navidad quedándose con un querido recuerdo.