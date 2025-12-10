Milei viajará a Córdoba con el “Tour de la Gratitud” y desembarca en un distrito clave pensando en el 2027

El presidente Javier Milei viajará el viernes a la provincia de Córdoba en el marco del denominado “Tour de la gratitud”, para volver a encontrarse con sus votantes tras las elecciones.

Así lo supo la Agencia Noticias Argentinas de fuentes oficiales, que detallaron que el evento tendrá lugar en la intersección de las calles San Lorenzo e Ituzaingó, en la capital provincial.

El viaje de Milei se dará luego de su regreso de Oslo, Noruega, donde participó de la entrega del Premio Nobel de la Paz.__IP__

La “Tour de la gratitud” de La Libertad Avanza (LLA) ya había comenzado semanas atrás cuando la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, estuvieron en Corrientes.

Esta será la primera vez que el mandatario nacional se sume a estas actividades de agradecimiento a los votantes que le dieron la victoria en las elecciones legislativas de octubre pasado, donde el oficialismo consiguió nivelar fuerzas en Congreso.