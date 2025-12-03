El caso que conmueve a Argentina: Laudelina, la tía de Loan sale de la cárcel

En las últimas horas se confirmó que Laudelina Peña, tía del niño desaparecido Loan Danilo Peña, será trasladada desde el Complejo Penitenciario Federal N°6 de Luján de Cuyo (Mendoza) hacia un centro de salud para recibir un chequeo médico oftalmológico.

La asistencia fue autorizada debido a que la mujer presenta problemas en la vista que no pueden ser tratados dentro de la unidad penitenciaria, ya que el penal no cuenta con especialistas en la materia.

Según se pudo saber, el traslado se realizará bajo estrictas medidas de seguridad. La defensa de Laudelina, a cargo de Mónica Chirivin, solicitó a la Justicia Federal reforzar el operativo para evitar cualquier tipo de contacto con la imputada y prevenir eventuales represalias. “Estará aislada y fuertemente custodiada”, es lo que se sabe sobre sus condiciones de detención en el penal federal ubicado en la provincia cuyana.

El destino exacto del centro médico no trascendió por razones de seguridad. Una vez finalizada la atención, Peña será regresada al penal, donde continuará con los controles que el caso requiera.

En los últimos días trascendieron versiones que indicaban que la tía de Loan estaría escribiendo una carta dentro de la cárcel con respecto al caso. Sin embargo, su abogada lo negó categóricamente y calificó esos rumores como “maliciosos”.

“Ella está al tanto de todo lo que pasa en la causa; cada paso que se da se lo comunico”, afirmó la abogada defensora de la detenida.



Loan tenía 5 años cuando desapareció el 23 de junio de 2024 pasadas las 13, luego de un almuerzo familiar en una zona rural de la localidad correntina de 9 de julio.