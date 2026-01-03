Nicolás Maduro y su esposa serán juzgados en New York: "Conspiración narcoterrorista y dispositivos destructivos"

Según aseguró el secretario de Estado, ese es el objetivo de Donald Trump. La captura tuvo lugar luego de operaciones en Venezuela durante la madrugada.

Estados Unidos arrestó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para que sea juzgado en territorio estadounidense, según un senador republicano que afirma haber hablado con el secretario de Estado, Marco Rubio. Además, la captura la anunció Donald Trump desde sus redes sociales.

“Me informó que Nicolás Maduro ha sido arrestado por personal estadounidense para ser juzgado por cargos penales en Estados Unidos, y que la acción militar que vimos esta noche se llevó a cabo para proteger y defender a quienes ejecutaban la orden de arresto”, publicó el senador de Utah Mike Lee en X a primera hora del sábado.

“Esta acción probablemente se enmarca dentro de la autoridad inherente del presidente, según el Artículo II de la Constitución, para proteger al personal estadounidense de un ataque real o inminente”, añadió Lee.

Horas antes, el sábado por la mañana, Lee había expresado su preocupación por el ataque, escribiendo en X: “Espero saber qué, en su caso, podría justificar constitucionalmente esta acción en ausencia de una declaración de guerra o una autorización para el uso de la fuerza militar”.

"No anticipa ninguna acción adicional en Venezuela ahora que Maduro está bajo custodia de Estados Unidos", continuó el senador sobre Rubio.