Cómo es la US Delta Force, la fuerza de élite de EE.UU. que capturó a Maduro

El gobierno de Estados Unidos confirmó este sábado la detención de Nicolás Maduro en el marco de una operación militar llevada a cabo en Caracas durante la madrugada. El presidente Donald Trump ratificó la acción desde Mar-a-Lago y la calificó como “brillante”, en una intervención que evocó la captura del exdictador panameño Manuel Noriega en 1989.

Según reportes de agencias internacionales y medios especializados en defensa, la operación fue ejecutada por la unidad de fuerzas especiales conocida como Delta Force, cuyo nombre oficial es 1er Destacamento Operacional de Fuerzas Especiales-Delta (1st SFOD-D), actualmente denominada Army Compartmented Elements (ACE).

La detención se habría producido alrededor de las 02:00 (hora de Venezuela), mientras se desarrollaban bombardeos estratégicos sobre instalaciones militares clave, entre ellas Fuerte Tiuna y la base aérea de La Carlota. De acuerdo con fuentes citadas por Reuters, estas acciones buscaron neutralizar defensas y facilitar la infiltración terrestre.

Los informes indican que los operadores de la unidad especial ingresaron en zonas sensibles del poder venezolano aprovechando interrupciones en los sistemas de vigilancia y comunicaciones. En ese contexto, Maduro y su esposa, Cilia Flores, habrían sido extraídos del lugar antes de que las fuerzas de seguridad venezolanas pudieran reaccionar.

Delta Force es una unidad creada en 1977 por el coronel Charles Beckwith, inspirada en el modelo del Special Air Service (SAS) británico. Está especializada en operaciones de acción directa, contraterrorismo y captura de objetivos de alto valor, y depende operativamente del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (JSOC).

A diferencia de otras fuerzas de élite, como el SEAL Team 6, la unidad se caracteriza por operar en entornos terrestres complejos y por priorizar capturas con vida para su posterior procesamiento judicial. Sus integrantes son seleccionados principalmente de los Rangers y los Boinas Verdes, tras un proceso de selección altamente restrictivo

La operación en Caracas se suma a una serie de misiones históricas atribuidas a esta unidad, entre ellas la captura de Manuel Noriega en Panamá, la localización de Saddam Hussein en Iraq y otras acciones encubiertas de alto impacto en escenarios internacionales.

Al referirse a la detención de Maduro, Trump señaló que se trató de una acción que requirió "mucha planificación y la participación de militares altamente capacitados", sin brindar detalles operativos adicionales. Por razones de seguridad, las identidades de los integrantes de la unidad no fueron reveladas y no se prevén reconocimientos públicos.

Principales misiones atribuidas a la unidad Delta Force

-Operación Just Cause – Panamá (1989)

Fue la intervención militar de Estados Unidos destinada a derrocar al general Manuel Noriega. Delta Force participó en acciones clave para asegurar objetivos estratégicos y facilitar la captura del entonces líder panameño, quien posteriormente fue detenido y trasladado a EE.UU. para enfrentar cargos judiciales.

-Guerra del Golfo – Irak y Kuwait (1991)

Durante el conflicto contra Irak, la unidad fue desplegada para misiones de reconocimiento profundo y localización de lanzaderas móviles de misiles Scud, consideradas una amenaza regional. Estas tareas se realizaron detrás de las líneas enemigas y en coordinación con otras fuerzas especiales.

-Operación Red Dawn – Irak (2003)

Delta Force tuvo un rol central en la localización y captura de Saddam Hussein, expresidente de Irak. La operación puso fin a meses de búsqueda tras la caída de Bagdad y permitió su posterior juzgamiento por un tribunal iraquí.

-Apoyo a la captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán – México

La unidad brindó asistencia táctica y de inteligencia a fuerzas locales durante la persecución y captura del líder del cartel de Sinaloa. Su participación se mantuvo en segundo plano y estuvo enfocada en coordinación, análisis y apoyo especializado.

-Operación Kayla Mueller – Siria (2019)

Fue la incursión estadounidense que derivó en la muerte de Abu Bakr al-Baghdadi, líder del Estado Islámico. Delta Force integró el componente terrestre de la operación, junto a otras fuerzas especiales, en una acción que marcó un golpe simbólico y operativo al grupo yihadista.