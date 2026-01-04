Tensión global y expectativa por la apertura de los mercados: Cómo puede impactar la captura de Maduro y qué puede pasar en Argentina

La captura de Nicolás Maduro por parte del Gobierno de Estados Unidos y el anuncio de Donald Trump de que tomará el mando de Venezuela hasta que haya “una transición segura” entre el chavismo y un régimen democrático impactará desde temprano en el movimiento de los mercados este lunes.

Analistas esperan una rueda en la que las acciones, los bonos y los precios de los commodities se muevan con volatilidad a nivel mundial y una recuperación de los títulos públicos de Venezuela, en default desde 2017.

El viernes, antes de la captura de Nicolás Maduro y la anunciada intervención en el país caribeño, los activos financieros globales habían comenzado el año con el pie derecho. Los mercados financieros cerraron ese día con un tono mayormente positivo y sin sobresaltos, en una jornada previa al fin de semana marcada por la inercia del rally de fin de año y una apertura de 2026 con impulso.

Wall Street terminó en alza, el dólar se mostró firme frente a las principales monedas y el petróleo registró subas moderadas, sin incorporar aún una prima geopolítica relevante. Ahora, los inversores deberán recalibrar riesgo, energía y activos refugio.

El consenso de los analistas es que la situación en Venezuela aún carece de definiciones claras y que el mercado ajustará precios a medida que se vaya despejando el panorama. El aumento del riesgo geopolítico a nivel global, y el temor a una respuesta de China o Rusia a estas acciones de Trump, pueden traer mayor volatilidad a los principales índices de Wall Street. Mientras que las acciones de sectores de tecnología o consumo podrían sufrir correcciones por una mayor aversión al riesgo por parte de los inversores, otros sectores, como los de la energía o la defensa podrían verse beneficiados por este evento.

“Es difícil interpretar para dónde puede reaccionar el mercado de corto plazo. Hay mucha incertidumbre y noticias de manera permanente”, advirtió Diego Martinez Burzaco, CEO de Inviú. “Mi escenario base es incertidumbre con sesgo positivo de corto para el precio del petróleo y los activos de la región”, sumó.

Por su parte, Fernando Marull, economista de FMy Asociados, remarcó: “No está clara cuál va a ser la lectura del mercado. El fin de la dictadura de Maduro hace suponer que habrá una mayor oferta de crudo, con lo que el impacto debería ser bajista para el precio. Sin embargo, si el mercado interpreta que de corto plazo aumenta el riesgo geopolítico a nivel global, eso podría hacer subir el precio”.

Santiago Palma Cané, adelantó que los efectos de una mayor oferta de crudo no se verán en el corto plazo: “Venezuela no es hoy un productor relevante en el mercado y si se empezara a aumentar la producción de petróleo en Venezuela a los niveles potenciales que tiene, o que tuvo en otro momento,, eso llevaría mucho tiempo y deberían también definirse un montón de aspectos, tanto políticos como económicos”.

En ese sentido, Gustavo Neffa. de Research For Traders. adelantó: “El petróleo podría aumentar inicialmente por una mayor prima de riesgo geopolítica pero sobre todo por la posible interrupción del poco petróleo que sacan y exportan. Pero después de posibles inversiones a futuro debería bajar por la mayor oferta. El bitcoin se revaloriza por mayor flujos en otras monedas de resguardo con Venezuela”. La criptomoneda más famosa superó los US$ 91.000 el domingo y acumula un alza de más de 5% en los últimos días.

Los analistas no descartan que los inversores busquen activos más seguros ante el aumento del riesgo. Este movimiento, que se conoce como flight to quality (vuelo a la calidad) puede impactar en el precio del oro, que en 2025 se consagró como activo de refugio por excelencia y cerró con una suba del 65% anual. También puede fortalecer al precio del dólar a nivel global y de los bonos de Estados Unidos.

A nivel regional, la expectativa es de una relativa recuperación de los bonos de Venezuela , que podrían pasar de los 22 centavos por dolar con los que cotizaban hasta el viernes hasta los 60 centavos por dólar. “En las últimas semanas, estos instrumentos se han duplicado”, apuntó Diego Albuja. Analista de mercados ATFX LATAM.

“El universo de deuda venezolana en default ronda los US$60.000 millones en valor nominal, cifra que se eleva considerablemente si se consideran intereses acumulados, laudos arbitrales y deuda bilateral. Durante años, estos bonos fueron considerados prácticamente irrecuperables; sin embargo, el reciente giro político y las expectativas de una eventual normalización institucional han modificado la percepción del mercado”, sumó.

La opinión de los analistas se divide a la hora de calibrar el impacto de estos movimientos globales en activos de Argentina. Por un lado, Palma Cané hizo una lectura positiva, con mirada de mediano plazo. “Si la situación de Venezuela se normaliza, puede ser positivo para la región porque vemos el apoyo de Estados Unidos, que fue primero para nuestro pas”, dijo. En la vereda opuesta, Marull señaló que una recuperación de la economía venezolana con mayor apertura global “le puede competir a Argentina y quitarle un poco de brillo”.

Fuente Diario Clarín (Foto El mercado reaccionará este lunes frente a la noticia de la captura de Maduro) (Por Ana Clara Pedotti)