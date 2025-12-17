Embarazo a los 12 años: "Tanto la madre como el hijo pueden tener complicaciones"

La semana pasada transcendió la noticia sobre una niña wichí de 12 años que se encontraba transitando el quinto mes de embarazo, caso que despertó polémicas, tanto por la edad de la menor como la del progenitor de su bebé que sería mayor de edad.

Ante esto, desde InformateSalta consultamos al médico ginecólogo, Federico Zenteno, quien nos explicó los riesgos que conlleva un embarazo a temprana edad.

“Claramente en menores de 18 años el riesgo es más elevado” afirmó, ante lo cual explicó que en un embarazo de estas características tanto la madre como el hijo pueden tener complicaciones, por lo que se requiere de mayor control.

Entre las complicaciones están: que no se desarrolle el bebé en forma adecuada, que tenga hipertensión en el embarazo, diabetes en el embarazo y parto prematuro.

Sobre el parto, explicó que la forma de nacimiento ya sea por cesárea o parto natural va a depender si no se presenta una complicación en la condición obstétrica, pero aclaró que se decide más llegado el momento de nacimiento.