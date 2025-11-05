Otra vez la UNSA vuelve a parar durante 72 horas, ¿desde cuándo será y por qué?

La comunidad académica de Salta se prepara para un nuevo cese de actividades: la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Salta (ADIUNSa) anticipó la realización de un paro nacional docente de tres días, medida que se enmarca en un plan de lucha nacional por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial.

La confirmación de la medida de fuerza fue realizada por ADIUNSa en adhesión a la CONADU Histórica, en "defensa de la educación pública, la ciencia y los derechos laborales" del sector. La dirigencia del gremio señaló que la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento afecta directamente el funcionamiento de las universidades nacionales, limitando su capacidad de investigación y formación.

Para debatir los pasos a seguir y confirmar la adhesión local, ADIUNSa convocó a una asamblea general para este jueves 6 de noviembre, a las 10:00, en las inmediaciones del local gremial. Durante este encuentro se definirá la estrategia a seguir frente a las autoridades nacionales.

El paro nacional docente universitario tendrá una duración total de 72 horas y se llevará a cabo los días miércoles 12, jueves 13 y viernes 14 de noviembre. Durante estas tres jornadas, se suspenderán totalmente las actividades académicas y científicas, aunque el gremio aseguró que se garantizarán las guardias mínimas en las áreas consideradas esenciales.

Desde el sector docente remarcaron que los salarios se encuentran "muy por debajo del índice inflacionario", lo que agrava la situación económica de docentes e investigadores. El reclamo se realiza bajo la consigna: "Por la universidad pública, la ciencia y los derechos laborales", y no se descartan nuevas acciones de protesta si el Gobierno Nacional no brinda respuestas concretas, según el sitio QPS.