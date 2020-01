“De eso vivía”: grave acusación golpea a la hija de Pablo Lescano

Bianca, la hija de Pablo Lescano, quedó involucrada en un escándalo por las acusaciones de otra cantante en su contra. Por el momento, ella se mantiene en silencio.

Es que Bianca, hija de Pablo, fue elegida como cantante de “Las Culisueltas”. Sin embargo, lo que no se sabía es que lo hizo en medio de un escándalo que la dejó enfrentada con Kitty, la cantante original del grupo.

“Las Culisueltas”, que surgieron allá por el 2012 y el año pasado relanzaron la banda, cambiaron de cantante en contra de la voluntad de Kitty, según aseguró ella. Y entonces, ella decidió atacar a Bianca Lescano y disparar una acusación grave.

“Me copia todo, mis animaciones, sabe todo. Sale vestida como salía yo. Me estuvo observando todo este tiempo”, dijo Kitty sobre la hija del cantante de Damas Gratis. “Cómo me iba a ir si estaba en un buen momento, estaba trabajando, de eso vivía”, se lamentó.

“Yo entendía que no iban a trabajar más, que iban a seguir cantando los temas que ya estaban hechos”, lamentó Kitty. Según trascendió, la elección de Lescano surgió a raíz de que Kitty ya había anunciado su lanzamiento como solista.

Kitty ex cantante de Las Culisueltas enfrentó a la hija de Pablo Lescano.



Tras sus declaraciones y posteos de Instagram, la hija de Pablo Lescano le escribió. “Mujer, yo no te conozco, no sé las internas que tengas con los pibes, pero yo no tengo nada que ver. Asi que a mí ni me nombres”, disparó Bianca Lescano.

“Aprendé a separar y a comportarte como tal. ¿Cuántos años tenés? ¿30? ¿Poniéndote a la altura de una pendeja de 19? Yo a vos no te conozco, por eso jamás me llenaría la boca hablando de vos. Porque no tengo ningún problema. Y si vos lo tenés guardátelo para vos porque no me interesa, pero a mí no me nombres”, cerró la hija del líder de Damas Gratis.