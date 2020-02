Olmedo ganó la primera serie del TC Pista Mouras

Jere arrancó la actividad oficial en pista el viernes con los dos entrenamientos en el que se ubicó 2do y 1ro respectivamente.

La jornada sabatina, arrancó con el último entrenamiento, bajo una intensa tormenta, que hacía más difícil la competencia, pero Olmedo no se achicó y se quedó con el 1. Luego continuó con la clasificación, en la que logró su primer Pole Position del año, quedando 1ro, con un registro de tiempo de (01;30.139).

El joven piloto Salteño, corrió una serie bastante áspera al inicio, en la que supo defender su posición, muy bien, frente a los embates de su rival en pista, Tomy González. Ganó la posición de privilegio, obtuvo récord de vuelta y se adueñó de la punta de la carrera, casi como un experimentado en la categoría.

Recordemos que Jeremías, está debutando, en esta competitiva categoría que tiene el automovilismo nacional. Supo adaptarse muy bien y de manera rápida, a los autos con techo y al nuevo circuito en el que le está tocando correr.

Sobre la actividad en pista, que se llevó a cabo el día sábado, Jere Olmedo, comentó: “Estamos muy contentos por los resultados obtenidos desde el día viernes, no esperábamos funcionar tan bien, ya que no conocíamos el circuito, es la primera vez en autos con techo y aún así logramos quedarnos con nuestra primera Pole Position y Victoria en la Serie. El equipo trabajó un montón, así que no tenemos más que palabras de agradecimiento.

En cuanto a la final de mañana, iremos tranquilos, e intentaremos hacer lo mejor posible para poder terminar adelante.”





El domingo Olmedo correrá la primera final del año a hs.12:50 pautada a 16 vueltas o un máximo de 30 minutos.

La carrera se emitirá en vivo por la TV Pública, para todo el país.