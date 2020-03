Protesta en hospital Papa Francisco: "Un fiscal debería abrir una causa contra Hossel"

El diputado provincial Javier Diez Villa aseguró que José Luis Hossel titular del Centro de Referencia, instigó la manifestación que se realizó ayer en las puertas del nosocomio. “Esto es un ejemplo de lo que no se debe hacer”, disparó.

Durante la tarde de ayer, una manifestación de vecinos en contra de que el Hospital Papa Francisco sea el Centro Regional COVID-19 en la capital salteña llamó la atención de todos y despertó muchas voces en contra. Un dato que no pasó desapercibido es que entre los protestantes se encontraba José Luis Hossel, titular del Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

La situación despertó el enojo del diputado provincial Javier Diez Villa, quien en diálogo con InformateSalta, lo criticó duramente. “Es lamentable que todavía existan políticas que todavía hacen políticas carroñeras, que esperan situaciones de crisis, de emergencia para pretender sacar un rédito político que no lo logran a lo largo de sus gestiones”, dijo.

El legislador consideró que el reclamo fue una muestra de lo que no debe hacerse en un momento de crisis sanitaria como la que estamos viviendo, sobre todo teniendo en cuenta las recomendaciones del gobierno provincial para evitar la aglomeración de personas. Incluso, tras la confirmación del primer caso, Gustavo Sáenz decretó la prohibición de permanencia y reunión en espacios públicos.

“Convocar a que se aglomere gente para una manifestación totalmente descabellada me animo a decir que raya con un delito penal. Cualquier fiscal tiene que actuar de oficio, con un agravante, había un funcionar público, incluso en este tipo de maniobra que va en contramano de todo lo que estamos pidiendo a la población. Que un funcionario público instigue a esto, es gravísimo, entonces un fiscal tiene que intervenir y abrir una causa”, expresó.

Javier Diez Villa

Por otra parte, Javier Diez Villa, manifestó que todos los funcionarios públicos que no estén involucrados directamente con las acciones gubernamentales que se están tomando para contener el virus, deben predicar con el ejemplo y quedarse en casa.

“Tomemos conciencia, está en juego la vida de muchos salteños, de muchos argentinos. Tenemos la oportunidad en nuestras manos, si nos cuidamos nosotros, estamos cuidando a los demás y la forma de cuidarnos es quedándonos en nuestra casa. Ese tiene que ser el mensaje y el ejemplo que tenemos que dar”, indicó.

Finalmente, subrayó que si faltan recursos, desde la Legislatura provincial deberán tomar medidas. “Somos conscientes que la situación va a ser muy crítica, no sabemos cuánto va a durar, no sabemos cuántos recursos nos va a demandar, no sabemos cómo va a impactar económicamente”, concluyó.