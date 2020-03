Barrio El Huaico: aseguran que vecinos repatriados no cumplen con la cuarentena obligatoria

A través de un grupo de Facebook advierten que personas que llegaron de fuera de la provincia no respetan el aislamiento de 14 días establecido. “Salen a comprar de a dos y sin barbijo”, detallan.

Vecinos de barrios El Huaico y Mirasoles denuncian, a través del grupo barrial de Facebook, a personas que viven por la zona, que fueron repatriados, y que no están cumplimiento con la cuarentena obligatoria de 14 días que deben cumplir quienes llegan a la provincia desde otros lugares. Cabe recordar que, a diferencia del resto de los argentinos, no pueden salir a la calle ni siquiera para hacer compras.

En el mensaje se consigna a los incumplidores, quienes habrían regresado de fuera de Salta y los habrían dejado anoche en un domicilio de la manzana 475 de barrio El Huaico, en la zona norte de la ciudad.

“Hoy salen como si nada a comprar de a dos y sin barbijos. Si no me equivoco deberían estar sin romper la cuarentena los que llegaron y los que están con ellos también. Llame a la policía hace dos horas y ahora los vuelvo a ver cómo si nada de a dos. O nos ponemos firmes. Si no saben les deberíamos avisar para que se informen”, consignó el denunciante.