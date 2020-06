Camioneros salteños piden un trato digno en las rutas ante el COVID-19

Ricardo dijo a través de CNN Salta que en estas últimas horas la situación del camionero cambió tras confirmarse los casos de COVID19 en Orán. “El camionero también tiene mamá, papá, esposa, hijos, también puede contagiar a su familia pero lamentablemente tiene que salir a trabajar” remarcó.

En cuanto al trato y los controles que reciben citó el caso de dos camioneros que trabajan para él y la situación que vivieron días atrás cundo fueron corridos de Formosa por la temperatura de uno de los trabajadores y cuando llegaron a Mosconi ni el hospital de ahí ni el de Tartagal quiso buscarlos dentro de lo que es el protocolo teniendo que hacerlo él de manera particular.

“No cambio nada, hace 2 semanas lanzaron, yo tengo choferes que van a un yacimiento que se llama Palmada, en Formosa y quedaron allá. Uno tenía 37 de temperatura y como andaba con el otro a la par lo volvieron a los dos. Se vinieron con los camiones vacíos hasta Tartagal, en la cual en teoría en Mosconi dejaron los camiones y ahí tenía que ir la ambulancia a retirarlos, yo tuve que ir a asistir a los muchachos porque tanto el hospital de Mosconi como el Hospital de Tartagal no los querían ir a buscar a los muchachos”.

El transportista agregó en CNN Salta-94.7 MHZ- que tras lo sucedido con sus transportistas en Mosconi advirtió al gerente que el hecho de transportar a los camioneros en su camioneta, si tenían algo, iban a ser 3 los contagiados y no 2.

“No tenemos una buena solución respecto a la salud, no lo veo algo positivo lo que se está generando, más bien creo que se está creando un pánico en la gente porque lamentablemente tengo que decirlo, ustedes son periodistas, hay periodistas que se encargan de poner mentiras, decían vienen dos camioneros infectados, y no es así” remarcó.







Camioneros estigmatizados en las ruta, hoy las reglas cambiaron

A través de “La mañana de CNN” Ricardo agregó: “Hasta ayer yo había hablado con unas estaciones donde los muchachos entraban, se estacionaban se bañaban hoy no sé qué va pasar, con esto que pasó en Orán. En Embarcación podían estacionar hasta antes de ayer en una estación de servicio que están en la ruta, hoy va la policía los corres. Tengo los transportistas que vienen de Palmar Largo que vienen por la ruta 81 que viene de Formosa a Salta, tenían los pueblitos de Los Blancos, Morillo, Dragones, la policía no los deja entrar, no los deja parar ni a comer"

Desabastecimiento

Aseguró que en lo que es el departamento San Martín sus trabajadores ya le plantearon en varias ocasiones el no querer salir a ruta, situación que sin duda afectaría el abastecimiento. "No quieren salir a trabajar porque los están mirando como bicho raro, y no somos bichos raros , somos gente que trabaja , que queremos trabajar y que queremos cumplir con la obligación que tenemos que es abastecer supermercados, refinerías de combustible y todo eso. El gobierno debería buscar la forma de que nosotros estemos protegidos" concluyó el transportista.