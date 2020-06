Diez Villa le pegó a la oposición: "Se llenan la boca diciendo que son constructivos"

Una dura crítica realizó el diputado Javier Diez Villa al finalizar la sesión de la Cámara Baja salteña que se realizó este martes, dirigida a los legisladores de la oposición, los cuales se fueron del recinto y sin esperar a concluir dicha sesión, no sin antes realizar críticas a la gestión del Gobierno de la Provincia.

Diez Villa aprovechó su manifestación para apuntar a sus pares por su conducta. “Quiero agradecerle a los diputados Hoyos, Costa y Moreno por estar presentes, el resto, de los que se dicen oposición constructiva, brilla por su ausencia diciendo falacias, cuestiones ajenas a la realidad e, insisto, no contribuyen en lo más mínimo” al progreso de la provincia.

A esto dijo que lamenta escuchar “críticas miserables” como también “aportes inconducentes” de la oposición en la Cámara. “Muchos proyectos no tienen dictamen porque no coinciden con la realidad, son impracticables, no vamos a embarcar un gobierno con un proyecto que implicar perjuicios económicos, hipotecar el futuro de la provincia”, espetó.

El legislador destacó a modo de ejemplo que el Gobierno desde su asunción “viene haciéndose cargo de todos los problemas que se vienen presentando, hay 116 obras ya iniciadas, pero de eso no hablan, dicen que no se hizo nada cuando se está trabajando incansablemente, hablan con críticas mirándose el ‘pupo’, cuestiones las medidas porque no les resultan agradables en alguna situación particular, como hizo caso omiso algún diputado a una directiva de seguridad sanitaria y puso en riesgo la Cámara”, se explayó.

También se mostró dolido ante la idea “que todas las sesiones concluyan así”, dado que “este acto de intolerancia, de levantarse de sus asientos, habla mal de una oposición que se llena la boca de ser constructiva para querer sacar esta provincia adelante”, concluyó.