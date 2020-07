Coronavirus: San Carlos suspende el turismo interno por 15 días

Luego que se conociera que un trabajador de una empresa de correo que dio positivo para COVID-19 estuvo haciendo repartos en los Valles Calchaquíes el lunes pasado, el Comité Operativo de Emergencias Municipal de San Carlos mantuvo una reunión en la que se decidió tomar nuevas medidas.

Al respecto, se informó que el turismo interno se suspende por 15 días el ingreso de toda persona a San Carlos, en carácter de visita turística, familiar, etc; los locales gastronómicos podrán permanecer abiertos solo hasta las 20 y después podrán vender hasta las 0 solo a través de la modalidad delivery.

Todos los comercios, a excepción de las farmacias que podrán tener sus puertas abiertas a hasta las 22 horas, deberán permanecer abiertos hasta las 20 horas.

Los proveedores, deberán avisar el ingreso, con 24 hs de antelación, exponiendo el tipo de provisión que realizan, debiendo al llegar al comercio, bajar el encargue, no pudiendo ingresar al local, sino dejar todo afuera y una vez retirado deberá el comerciante ingresar todo, bajo las medidas de higiene, rociar con alcohol o lavandina diluida los paquetes. El pago deberá ser virtual.







Los comerciantes deberán exhibir en un lugar de entrada un frasco de alcohol diluido o gel para el ingreso del cliente.

Los remises a Cafayate podrán llevar solo tres pasajeros, debiendo el remisero portar en su vehículo las medidas de higiene, alcohol, gel, etc. A la vuelta no podrá traer personas que no hayan sido las mismas que fueron de San Carlos. Las mismas podrán circular a Salta solo por extrema necesidad.

Asimismo, se detalla que el personal del Hospital de Cafayate, que recibió la encomienda fue aislado y se aseguró que el repartidor contagiado ingresó al hospital cumpliendo con el protocolo de seguridad, con tapaboca y no tuvo contacto de forma directa con el personal del hospital ni contagio estrecho. Fue al sector donde debía dejar la encomienda, la persona aislada firmó el recibo y se retiró.