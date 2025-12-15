Se habrían hecho pasar por policías para cometer asaltos, ahora irán a juicio

El 15 de abril pasado en Orán una mujer denunció que varios hombres irrumpieron en su casa mientras dormía. De acuerdo a su denuncia los hombres gritaban que erán policías y rompieron una puerta para entrar, tras lo que sacaron un arma de fuego y apuntaron a su hermana.

La escena, que causó gritos y desesperación despertó a los demás integrantes del hogar, el papá y el hermano de la denunciante, lo que ocasionó que los malhechores escapen del lugar.

Gracias a una cámara de seguridad instalada por un vecino, el incidente quedó grabado y el video fue agregado a la causa como una prueba.

Fue durante la audiencia flexible y multipropósito que la jueza de Orán, Norma Roxana Palomo, decidió que cuatro hombres deberán continuar en prisión preventiva tras ser acusados de robo doblemente calificado por el uso de arma cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditado y en poblado y en banda en grado de tentativa.

En este sentido, la letrada ordenó elevar a juicio la causa y decidió hacer lugar a lo solicitado por la fiscalía y dictar el sobreseímiento de los cuatro hombres en relación al délito de asociación ilícita por el que también había sido imputados.

Dos hombres que habían sido acusados por robo doblemente calificado en grado de tentativa y asoaciación ilícita, tambié fueron sobreseídos por retiro de la acusación fiscal.