Un hotel de lujo, veinteañeros millonarios y un escándalo que “se les fue de las manos”: Un testigo contó cómo fue el lanzamiento de $LIBRA

Se produjo en un resort en una zona de countries de Dallas y participó una veintena de personas, encabezadas por Hayden Davis.

En la misma sala estaban los empresarios Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli.

Veintitrés minutos después del lanzamiento del token, Javier Milei tuiteó para promocionarlo.

La larga mesa central del salón tenía un parlante ubicado en el centro que reproducía una playlist de rap. Había dispersos algunos frascos con golosinas. A su alrededor, una veintena de personas miraban frenéticamente sus laptops, concentradas, a contrarreloj. Había un deadline para las 16 (hora local), que se acercaba a toda velocidad. Para ese momento, debía estar todo cargado. Alguien se encargaba de terminar el sitio web, otros hacían las llamadas. Un par explicaba cómo crear billeteras digitales a quienes todavía no estaban a bordo. Todos ellos tenían entre 20 y 30 años salvo uno, algo mayor, que no participaba activamente, pero festejaba por la comisión que se podía llevar. Estimaba que podrían ser unos 100 millones de dólares.

A las 16.37, finalmente, se terminaron de cargar todos los protocolos. Alguien le avisó al hombre clave. Hubo un momento de festejo y desahogo. Desde ese salón ubicado en la planta baja de un hotel en las afueras de Dallas acababan de lanzar el token de $LIBRA. Faltaban pocos minutos para que lo compartiera el presidente de Argentina, Javier Milei, y empezara el verdadero baile.

La narración la realiza a Clarín, en un estricto off the record, K., una de las pocas personas que participó de esta mesa de trabajo en la que se lanzó el proyecto Vivalalibertadproject. Brinda precisiones sobre las horas y las llamadas que se dieron esa tarde; muestra fotografías del día del lanzamiento y da detalles sobre el detrás de escena de la tarde del 14 de febrero, hace exactos 10 meses. Una de ellas confirma que en el lugar se encontraban dos emisarios argentinos: los empresarios Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli, quienes fueron nexo entre Milei y Hayden Davis.

Una foto, a la que tiene acceso Clarín, los muestra a los tres junto a Gideon Davis, el hermano de Hayden y otro de los responsables del lanzamiento. Novelli tiene una remera simil fútbol americano con un 11 azul estampado en el pecho, mientras Terrones Godoy tiene un canguro blanco con una estrella similar al logo de los Dallas Cowboys. Hayden está sentado en una de las cabeceras. Tiene la misma campera blanca y negra con la que, al día siguiente, grabará un video tratando de dar sus explicaciones sobre el caso.

La puesta en marcha para lanzar el token $LIBRA ya había arrancado unos días antes. Durante toda esa semana de febrero, Hayden y un equipo de unas 25 personas mantuvieron cenas de trabajo para preparar el terreno en restaurantes de alta gama. Eran comidas que mechaban empresarios locales con veinteañeros cripto que llevaban relojes de hasta un millón de dólares en las muñecas, según lo que describe K. La cuenta de esas comidas siempre estaba arriba de los 50 mil dólares.

También se reunieron en el estadio de los Mavericks, el equipo de la NBA, donde los Davis tenían reservado un salón y entradas para los asientos en primera fila al lado del banco de suplentes, las más caras de todas.

El miércoles 12 de febrero fueron a ver el partido ante Golden State Warriors, que terminó en triunfo de los locales 111-107. En primera fila, al lado del entrenador Steve Kerr, aparecen Novelli y Terrones Godoy junto a Gideon Davis, hermano de Hayden, y Charles Thomas Davis, padre de ambos y también conocido como Dr. Tom.

Pero el lugar elegido para el lanzamiento fue el Hotel Ritz-Carlon Dallas Las Colinas, un resort de lujo de 160 hectáreas ubicado a unos 20 kilómetros del centro de Dallas, en uno de sus barrios más exclusivos. Las Colinas es un enclave de urbanizaciones planificadas, similares a los countries argentinos. Un Nordelta escondido entre los dos inmensos aeropuertos que sirven a la ciudad.

Reinaugurado en 2024, el Ritz-Carlton es uno de los cinco hoteles más ostentosos que tiene una ciudad cuyo pulso lo marcan los negocios. Incluye cancha de golf, spa y restaurantes que homenajean la tradición local de las barbacoas. El lobby cuenta con una barra flanqueada por un inmenso jardín central, y un estilo que entrecruza tonos madera y claros con un dorado imponente.

El hall del hotel Ritz-Carlton Las Cruces, en Dallas. En febrero fue la sede del lanzamiento del token $LIBRA.

Hayden, Gideon y Dr. Tom eligieron este hotel para el lanzamiento del token. Alquilaron una serie de Villas privadas y el salón Cypress River para instalar la base operativa.

Hayden llevaba ya un tiempo trabajando alrededor del lanzamiento de memecoins, para los cuales necesitaba contar con una figura central o una serie de influencers que pudieran compartir los proyectos para amplificar la difusión y lograr un mayor alcance. El lanzamiento de un token de este tipo demanda un grupo cerrado de al menos unas 50 personas, en el cual cada miembro debe mantener el secreto.

El día del lanzamiento, en el cuarto de decisiones se encontraban Gideon, Hayden, Charles, Novelli, Terrones Godoy y otras veinte personas. La mayoría estaba trabajando a las corridas para lanzar el proyecto. El sitio vivalalibertadproject, por ejemplo, había sido adquirido ese mismo día. Hasta dos horas antes del lanzamiento de $LIBRA todavía había alguien poniéndolo a punto.

Salón Cypress River del hotel The Ritz-Carlton Dallas, desde donde se lanzó $LIBRA.

Según esta fuente, Novelli y Terrones Godoy hacían de nexo entre Davis y Milei. Eran quienes le informaban lo que iba ocurriendo. Por ese motivo, entraban y salían todo el tiempo del salón Cypress.

En el salón, además, había algunos otros curiosos y extras. A algunos de ellos les explicaban cómo hacerse billeteras de Solana para poder comprar tokens como $LIBRA. El clima era de fiesta.

A pesar del secretismo que intentaban dentro del equipo, que Davis iba a sacar un token respaldado por Milei era vox populi en ciertos círculos vinculados a las memecoins, según habían reconstruido a Clarín distintos traders que operan con estos activos de riesgo, más parecidos a un casino. Para evitar a quienes podían tener información privilegiada se acuñaron varios tokens falsos para distraer. El analista cripto Fernando Molina había detectado que las billeteras de Davis también crearon otros tokens como $ARG o $MILEI.

A las 18.38 (hora argentina) se creó $LIBRA, del cual se acuñaron 1.000.000.000 tokens. Inmediatamente después comenzaron a moverse entre algunas cuentas para preparar el lanzamiento. El pool de liquidez para hacer compra y venta quedó listo a las 18.40.

Agosto de 2024, durante una visita al Banco Central. Al fondo de la foto aparece Hayden Davis. Al lado suyo, Novelli. A la izquierda del grupo, Terrones Godoy.

Entre las 18.38 y las 19.01 alguno de los presentes en el salón le hizo llegar a Milei el contrato inteligente que el Presidente debía postear en su cuenta de X.

Cuando Milei publicó el mensaje (17.01:02 de Dallas, 19.01:02 de Argentina), la fiesta fue total. Se escuchó un grito de celebración en el salón. En apenas un puñado de minutos, el token creció de cero a una valoración total de casi 4 mil millones de dólares.

Uno de los más exultantes por la noticia fue el propio Dr. Tom. Sin ser un especialista nativo en criptomonedas, estimaba que podría recibir una ganancia cercana a los 100 millones de dólares.

El desplome

Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.

El mensaje de Milei, tan fuera del registro con el que usualmente tuitea, agarró por sorpresa a muchos usuarios. Una de las primeras teorías que comenzó a plantearse en X durante ese viernes fue que al Presidente le habían hackeado la cuenta para promocionar una criptomoneda. Es algo que suele ocurrir en el ecosistema. Hace unos meses la propia Policía Federal Argentina sufrió un ataque en el cual tomaron su cuenta para compartir una cripto.

Milei tenía que hacer un segundo posteo para reafirmar su apoyo al proyecto, algo que no ocurría y que le estaban pidiendo desde Dallas. En lugar de eso, quiso reafirmar que el tuit era suyo fijando el posteo arriba de todo en su cuenta de X. Era algo que no solía hacer. Fue más sospechoso aún.

Casi una hora después del lanzamiento, el precio del token comenzó a desplomarse. Tras subir de 0,33 USDT a 4,7 USDT (dólar cripto), en poco tiempo volvió a casi cero.

“Ahí nos asustamos todos y todo voló por los aires”, recuerda K. La euforia inicial pasó a un clima de derrota y tensión total. Lilia Lemoine fue una de las primeras en confirmar en X que Milei no había sido hackeado. Luego fue el propio Presidente quien ratificó el posteo a la agencia Bloomberg.

El mensaje en el perfil de X de Milei promocionando la criptomoneda $LIBRA.

Terrones Godoy y Novelli eran, según la reconstrucción de K., quienes estaban en contacto con Milei. Cuando en redes sociales ya se empezaba a hablar de una estafa cripto, intentaron redactar un comunicado de prensa para que compartiera Hayden Davis, en el que mencionaba que Milei no tenía nada que ver con el proyecto. El entorno de Davis rechazó la narrativa que intentaban forzar los dos emisarios argentinos.

En algún momento de la noche, ambos bajaron a tomar algo a un bar del lobby del hotel, se quedaron un rato más y luego se fueron del lugar. Horas después viajaron de regreso al país. Según consta en el registro de migraciones, ambos llegaron juntos a la Argentina el domingo por la mañana en el vuelo American Airlines 931 desde Miami.

Novelli y Terrones Godoy fueron contactado por Clarín en las últimas semanas para verificar su versión, pero rechazaron hacer declaraciones.

En Dallas, mientras los argentinos tomaban distancia, se generó un comité de crisis improvisado, donde cada parte tiraba ideas sobre cómo salir del problema. Como en todo el proyecto, flotaba un aire de amateurismo.

Hasta ese momento, el nombre de Hayden no estaba vinculado con el escándalo. En la web de Vivalalibertadproject figuraba únicamente la firma Kip Protocol, propiedad del empresario singapurense Julian Peh. Ellos debían hacerse cargo de la distribución de las ganancias del token para las empresas argentinas. Pero el lanzamiento también los agarró por sorpresa. Pocas horas después, se desentendieron del asunto con un comunicado.

Milei con el empresario singapurense Julian Peh, CEO de Kip Protocol.

Para Hayden, el proyecto era todavía viable y necesitaba únicamente que Milei volviera a indicar que le daba su respaldo. Por eso, en la tarde-noche del sábado, casi un día después del lanzamiento, Davis publicó por primera vez un video en el que contaba su versión. Allí enfatizaba que seguía apoyando a Milei, que era su asesor en materia de tokenización de activos. “Quiero dar la cara porque muchas de las personas que participaron en esto están en silencio o desaparecieron”, recalcó en ese video.

Era la primera vez que le ponía la cara públicamente a $LIBRA. En su entorno nadie se ponía de acuerdo con qué hacer. La magnitud del escándalo pasó por encima al comité de veinteañeros que lo asesoraba.

Horas después volvería a hablar en una entrevista con el periodista Coffeezilla, un youtuber especializado en seguir casos de estafas digitales. En una nota que fue más parecida a un sincericidio, reveló que había comprado su propio token cuando valía centavos, que había participado del desarrollo de la cripto de Melania Trump y que le habían quedado cerca de 110 millones de dólares por el lanzamiento de $LIBRA. Era un dinero con el que no sabía qué hacer y que, aseguraba, pertenecía a la Argentina.

En esas frenéticas horas en que todo se desplomó, Hayden intentó rescatar a uno de sus allegados, el influencer Dave Portnoy. Se trata de una figura reconocida en el ambiente, a quien lo había invitado a sumarse para darle visibilidad a $LIBRA. Como Portnoy había perdido dinero con la operatoria, Hayden le transfirió 5 millones de dólares desde su wallet personal para compensar las pérdidas. Ese fue un error. Y es que Portnoy admitió en sus redes haber recibido esa suma de Hayden como resarcimiento.

Dave Portnoy, en una entrevista con Hayden Davis.

Como Portnoy tiene sus billeteras públicas, forenses cripto empezaron a rastrear la blockchain, encontraron la transferencia y detectaron cuál era la wallet personal de Hayden Davis. En poco más de 24 horas, todas sus operaciones quedaron en evidencia. Allí la firma Arkham pudo conectarlo a otros tokens lanzados de manera similar, incluyendo $MELANIA, vinculado a la primera dama de Estados Unidos.

Los siguientes días, Davis intentó establecer vínculos con el Gobierno argentino, del que esperaba una respuesta para entender cómo seguir. En la entrevista con Coffeezilla admitía que se había metido en un lío a nivel “presidencial”. “(Hoy) estoy tomando decisiones por el Gobierno argentino que se lavó las manos. Si quieren que la devuelva, lo hago. Pero no me dijeron una mierda”, expresó.

A partir de esas entrevistas, los Davis se mantuvieron en el más absoluto secretismo.

En el medio, se abrió una causa judicial en Argentina y otra en los tribunales del Distrito Sur de Nueva York, donde lo acusan a él y a Benjamin Chow, fundador de la plataforma Meteora, de montar una asociación ilícita y de estafa.

Clarín intentó contactarse con Hayden Davis directamente y a través de sus abogados, pero no hubo respuesta.

Tech Forum, punto de partida

El presidente Javier Milei en el Tech Forum Argentina. A la izquierda, de saco azul, aparece Terrones Godoy, y a la derecha, Novelli. Foto Presidencia

Novelli y Milei se conocen desde hace varios años. El joven empresario es fundador de una consultora y escuela de trading llamada N&W Professional Traders, que ofrece cursos para aprender a operar en la bolsa. Milei fue profesor de una cátedra allí cuando era diputado. Novelli y Terrones Godoy crearon Tech Forum, una sociedad que tenía como objetivo brindar consultoría en materia de criptoactivos y realizar eventos temáticos. Ambos conocieron a Davis en un evento en Denver, en el que hicieron contacto.

Tech Forum, además, fue un evento realizado el 19 de octubre de 2024 en el Hotel Libertador (el mismo donde Milei instaló su bunker de campaña), al que invitaron de manera muy reservada a referentes del ambiente cripto. La prensa no tenía habilitado el acceso. El cierre estuvo a cargo de Milei, mientras que los Davis y su familia escuchaban en primera fila.

Según las denuncias realizadas por distintos empresarios, en el evento se cobraba una tarifa para poder tener reuniones en aquella jornada con Milei. “Encontramos a muchas personas a lo largo del camino y nos dicen: ‘Sabes, sabes, nos das algo y podemos conseguirte una reunión (con Milei). Pueden suceder cosas mágicas”, contó el empresario Charles Hoskinson, un nombre muy reconocido en el mundo blockchain, en un video subido a su cuenta de X tras el escándalo $LIBRA, mientras hacía el claro gesto de contar dinero con sus dedos.

Hoskinson salió en la foto grupal del evento, con Novelli y con Milei. Pero dijo que no accedió a una reunión privada ni a una fotografía individual con el Presidente.

Según reconstruyeron a Clarín fuentes que estuvieron el día de la charla, el evento tuvo una organización casi amateur. “Estábamos para llenar el salón y lo que importaba era lo que pasaba en el segundo piso, donde estaban los VIP. Fue mala la organización”, cuenta un asistente que estuvo lejos de los espacios que tenían reservados quienes pagaban. “Fue para que Milei se encontrara con personas”, sostiene.

Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, en Casa Rosada.

Tras el escándalo $LIBRA, Terrones Godoy y Novelli se despegaron con un comunicado en el que afirmaban que su participación en el manejo de dinero y del token “fue nula”.

“No tenemos nada que ver con los fondos conseguidos por el lanzamiento de LIBRA, ni tenemos ningún tipo de acceso a los mismos, nada sabemos del dinero generado por el token, más allá de la información de público conocimiento”, dijeron.

Luego entraron en un silencio público respecto al caso. Jamás respondieron preguntas, aunque siempre se mantuvieron activos en sus profesiones. Novelli ganó un premio como uno de los mejores traders del continente y Terrones Godoy siguió con su canal de YouTube en el que habla de finanzas y cripto.

$LIBRA: IDENTIFICAMOS TRANSFERENCIAS QUE PODRÍAN SER LOS PAGOS ACORDADOS CON DAVIS PARA REPRESENTAR AL ESTADO ARGENTINO.



Hoy, en la Comisión Investigadora sobre la criptomoneda $LIBRA, abordamos nueva información clave para la investigación. A partir de los datos aportados por… pic.twitter.com/KbWdiu3sXj — maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) November 4, 2025

La situación en la Justicia

La Comisión Investigadora del Congreso que analizó el caso $LIBRA insistió en varias ocasiones para que se ponga el foco en ambos lobbistas. Un informe conseguido dentro de su investigación logró identificar las wallets cripto de Novelli y encontrar movimientos de USDT por más de un millón de dólares que lo vinculan con Hayden Davis el 30 de enero de 2024. Ese día, ambos se habían reunido con Javier Milei en Casa Rosada.

Por esos hallazgos, el abogado Martín Romeo, uno de los abogados que representa a las víctimas, había pedido detener e indagar a Novelli y Terrones Godoy, un planteo que fue rechazado por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.

Otro oficio de Binance permitió encontrar una billetera (CivUA), que recibió unos 30 mil dólares de parte de Novelli. Esa billetera también recibió pagos de 550 mil USDT entre noviembre de 2024 y enero de 2025, en tres tandas.

11/ Si seguimos analizando los movimientos de 2cT1U, vemos que tuvo mucha actividad de compra y venta de tokens no tan conocidos: $ELIX , $SUIRWA , $NYAN , $TAI , $WLKN y la lista sigue. Quién hablaba de estas ignotas criptos? Si, Terrones Godoy pic.twitter.com/HcPw2KuRGQ — Fernando Molina (@fergmolina) November 4, 2025

Un análisis del informático Fernando Molina señaló que CivUA, y otra identificada como 2cT1U, pertenecerían a Terrones Godoy en base a distintos movimientos que tuvieron en los últimos dos años. Por ejemplo, una de ellas recibió tokens alternativos como $NYAN o $TAI, en las mismas fechas que el influencer cripto hablaba bien de ellos en su cuenta de X (@kmanuS88). También hay otro nexo en un token llamado $MATES, en el cual estuvo metido KIP.

La causa en Estados Unidos quedó en una situación compleja, ya que el abogado que representa a las víctimas norteamericanas no logró armar una acción colectiva y viene sufriendo algunos reveses por parte de la jueza del distrito sur de Nueva York, Jennifer Rochon.

En Argentina, los abogados de los damnificados, Martín Romero y Nicolás Oszust, pidieron esta semana recusar al fiscal Eduardo Taiano al considerar que “perdió la objetividad” y está dilatando algunas medidas para proteger al Gobierno. Por ejemplo, le señalan que no haya llamado a declarar a Novelli y Terrones Godoy.

La Comisión Investigadora del Congreso, responsable de gran parte de los oficios que permitieron trackear la titularidad de las billeteras que participaron del esquema, dejó de funcionar el pasado 10 de diciembre, tras presentar su informe final. Allí señaló que hubo una “colaboración imprescindible” de Milei en la estafa y sugiere al Congreso investigarlo por “mal desempeño”.

En el tiempo que estuvo en vigencia no pudo lograr llevar a declarar a ninguno de los testigos que pidió. El Ejecutivo la desconoció y la Justicia no le habilitó el uso de la fuerza pública. A partir de ahora, es la Justicia la que debe seguir con las diligencias para entender qué pasó en el detrás de escena de $LIBRA, un negocio cripto que dejó ganadores, perdedores y muchas dudas.