La Justicia investiga las amenazas que habría recibido Gustavo Sáenz

En la noche de este domingo, el gobernador Gustavo Sáenz anunció las nuevas medidas que rigen desde este lunes y por tres semanas en la Provincia de Salta, en base al panorama sanitario actual por la pandemia de coronavirus en nuestro territorio.

En medio de los anuncios, el mandatario dio a conocer que fue amenazado. “He recibido amenazas, no me van amedrentar, no me van a asustar. No me eligieron para que me aplaudan sino para cuidarnos entre todos. Tenemos que estar más unidos que nunca, con más fuerzas que nunca”, dijo al pasar.

Al respecto de esta situación y por instrucción del procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, el fiscal penal 1 Pablo Rodrigo Paz, inició de oficio una investigación sobre supuestas amenazas contra el gobernador Sáenz.

Según la información que comparte el sitio Fiscales Penales, Paz ya ordenó las primeras medidas tendientes a esclarecer las amenazas que habría recibido el mandatario provincial, a las que hizo referencia en su comunicado de las últimas horas.

El delito de amenazas tiene lugar cuando una persona informa a otra acerca de su intención de generarle algún mal. Está previsto en el artículo 149 bis 1er. párrafo del Código Penal Argentino, el cual asigna una pena de prisión de seis meses a dos años para quien impartiere amenazas con el fin de alarmar o amedrentar a una o más personas. La pena se elevará (de uno a tres años de prisión) siempre que se utilizaren armas para cometer este delito, o si las amenazas realizadas fueran anónimas.