“¿Es normal que a las empleadas les toquen el culo?”: denunciaron por acoso a un famoso chef

"Voy a contarles una historia sobre mi paso en la Panadería de Pablo", así comienza el testimonio de una mujer de 24 años que denunció a través de las redes sociales al chef Pablo Massey (tiene un restaurante en Olivos, Buenos Aires) por acoso sexual.

Trinidad Benedetti, que hace cuatro años se desempeñó como pastelera del lugar, publicó una serie de videos en su cuenta de Instagram relatando su experiencia. “Gastronomía e hipocresía”, tituló la publicación.

“Trabajé allí por un período de siete u ocho meses cuando tenía 20. Amaba ese trabajo, dejé cuerpo, sangre, alma y hasta dignidad”, comentó.

“Hoy vi unas historias en defensa de Rodrigo Da Costa, el chef ejecutivo de La Panadería en su momento, y fue la gota que rebalsó todo”, aclara antes de comenzar a contar su historia.

“Hablé con una de las encargadas y le dije textualmente: “¿es normal que pablo le toque el culo a las empleadas?”, y ella me respondió: “Sí. Tenes dos opciones: no haces nada porque es un viejo gagá y todos los sabemos, o le pegas una cachetada. Las dos son válidas”. Obviamente no le pegué”.



Muchas mujeres que atravesaron por lo mismo años atrás no se animaron a divulgarlo, pero apoyaron a la cocinera contándole sus experiencias.

Y continuó: “Al día siguiente hablé con Rodrigo y Nicolás Calderoni, que era el gerente en ese momento. Ambos actuaron muy sorprendidos e impactados, no podía creerlo. Iban a tomar cartas en el asunto. Les pedí que no me dejaran a solas con él, que me sentí muy incómoda ”.

Ante la falta de respuestas, Benedetti no pudo quedarse callada: “Les dije que no me estaban tomando en serio y que eran unos imbéciles. Les dolió tanto que me dijo una cantidad de barbaridades. No me voy a olvidar nunca. Me dijo que estaba loca, que qué me pensaba que Pablo me iba a violar en la oficina, que por favor: “mírate lo que sos, ¿vos te pensás que un chabón con la guita y fama de Pablo Massey se daría vuelta a mirar una piba como vos? Por favor, ¿quién sos? ¿Quién te pensás que sos? ”

“Pasé de ser la mejor pastelera que has tenido en la historia de La Panadería de Pablo a ser la peor y sufrir durante dos meses hasta que conseguí trabajo y me pude ir. No te podías ir de cualquier forma, te tenías que ir en secreto porque eran tan mala leche… ”.



Al final de los videos concluyó: “Pablo Massey me da pena. No sé ni qué decir de él, pero son personas que tienen llegada, fama, contactos, dinero, lo que sea. Tuve mucho tiempo miedo. Hay personas que saben lo que pasó, pero es un buen momento de contarlo a quienes me siguen. Es mi palabra contra la de ellos ”.

A raíz de la viralización del video publicado, el chef limitó los comentarios en su cuenta personal de Instagram: nadie tiene permitido escribir en sus publicaciones, algo que estaba permitido en las anteriores.

Por otro lado, en el Instagram de La Panadería de Pablo la última foto se plagó de comentarios en defensa de la cocinera: “¿Qué tienen para decir acerca de la seguridad de las mujeres que trabajan en la panadería y el accionar de la gerencia frente a los casos de abuso? ”, fue uno de los que recibieron más“ me gusta ”de la gente. Mientras tanto, Trinidad Benedetti comparte en historias de mujeres que la apoyan en la causa, que sufrieron una experiencia similar con el chef y además, que lo conocen.

Desde Mapa de Barmaids, una cuenta que se dedica a la visibilización y empoderamiento femenino en el rubro gastronómico, trabajan para evidenciar las situaciones de violencia que ocurren detrás del mostrador y dentro de las cocinas. La reacción antes el testimonio de la pastelera Benedetti fue instantánea, “para los que todavía descreen de que estas cosas pasen, para los que no entienden la importancia de las capacitaciones de género en gastronomía, para los que todavía directa o indirectamente defienden este folklore nefasto de (algunas) cocinas ”. /Clarín







Todos con Trinidad. Comentarios en la última publicación de Instagram de la Panadería de Pablo.