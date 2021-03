Femicidio Macarena Blanco: "Era alegre y dulce, pienso que fue raptada"

Sigue la consternación en la sociedad salteña por el crimen de Macarena Blanco, la joven que fue encontrada sin vida en un edificio céntrico de la Capital provincial, crimen que sigue con novedades a cada instante, entre ellas la detención de un sujeto de 18 años quien habría ultimado a la víctima.

En medio de la investigación, siguen los testimonios de personas que conocieron a Macarena, que no salen de su dolor. Éste es el caso de Adriana Mejías, ex profesora de la joven, quien no ocultó su desconsuelo ante el femicidio.

“Estoy muy consternada, muy afectada, he visto las imágenes que se han publicado en un medio cuando la esperan en el hall (del edificio del crimen), dicen que él contrató los servicios de ella para robarle el celular, a todos nos pegaron y nos robaron el celular, ¿era necesario matarla?”, manifestó primeramente en diálogo con CNN Salta -94.7 MHZ-.

“Ésta es una bestia asesina, cruel”

En cuanto a su relación con la víctima, Adriana dijo en La Mañana de CNN que la conoció “en el año 2017, como alumna de un instituto y alumna de una fundación, Macarena era una chica instruida, preparada, tenía con qué defenderse, por eso sostengo que ella fue raptada y obligada a ejercer”, en mención de la hipótesis que Blanco era víctima de una red de trata.

Para defender su pensamiento, Mejías espetó que “si ven las imágenes, Macarena estaba seria, no era su rostro porque ella era vibrante, alegre y dulce, una excelente madre, era como cualquier otra chica que iba al super, llevaba a su chiquito al jardín, todo normal”. A esto agregó que le cuesta pensar “todo lo que pudo haber sufrido en el silencio, si estaba obligada debía estar callada, tener una fachada ante la familia y encima ser víctima de trata, de los clientes”.

AHORA| En #LaMañanaDeCNNSalta, Adriana Mejias, ex profesora de Macarena, hallada sin vida en un edificio de calle Alvarado al 170, eleva el pedido de justicia por el crimen.#Justicia #Macarena #Dolor pic.twitter.com/6GxkkZ6LSp — CNN Salta (@CNNSalta) March 11, 2021

Mejías también comentó que el fin de semana estuvo con la pareja de Macarena, siendo de las primeras personas en comenzar a buscarla. “Fue a mi domicilio para saber dónde podía estar Macarena, fue cuando comenzamos la búsqueda en hospitales, al ver que no estaba le dije que vaya a poner la denuncia, luego pedía autorización vía WhatsApp para hacer la publicación” que se viralizó en las redes.

“Pienso que Macarena fue raptada, conociéndola nunca hubiera hecho algo así por su propia voluntad, estaba obligada, todos sabemos aquí en Salta dónde se ejerce la prostitución, en qué plazas se venden drogas”