Paro de municipales en La Caldera: “Se hizo una propuesta de pagar la deuda en 6 cuotas”

Luego que un grupo de empleados municipales de La Caldera iniciaran ayer un paro por tiempo indeterminado para exigir el pago de los fondos adeudados, Diego Sumbay, intendente de la comuna, en C4 Salta, explicó que “se reclama un retroactivo del año pasado, un bono de 10 mil pesos, el aumento del 4.5% para cerrar el 2020 y las paritarias del 2021”.

Al respecto, sostuvo que se hizo una propuesta de pagar en 6 cuotas a los empleados municipales, la cual no fue aceptada. “Eso no quita que podamos conseguir los recursos antes y cancelar su totalidad o achicar el número de cuotas con respecto al bono de 10 mil pesos, y al 4.5%, que en total suman alrededor de 2 millones de pesos que en este momento desgraciadamente el municipio no los tiene”.

Sumbay insistió en que están haciendo todas las gestiones para tratar de solucionar la situación. “Yo soy el principal preocupado para ver como mejoran las condiciones de los empleados municipales”, indicó.

Con respecto a las paritarias 2021, manifestó que aún no pudieron reunirse a negociar porque el Concejo Deliberante no aprobó el presupuesto. “Eso nos imposibilita sentarnos a dialogar sobre las paritarias 2021”, dijo.

Por último, detalló que una de las alternativas es conseguir ayuda financiera para hacer frente al pago de lo adeudado en su totalidad, y poder cerrar el 2020 o de lo contrario hacerlo en cuotas. “Si nosotros solicitamos nuevamente un anticipo de coparticipación vamos a quedar en el mismo vuelco financiero y esto va a terminar en no poder afrontar y pagar los sueldos que es algo que sería lamentable”, concluyó.