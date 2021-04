Interna en los manteros: Desconocen a Pampero y en asamblea eligen sus delegados

Los manteros vuelven a ser foco de atención por estos días, no solo ante las tratativas por parte del municipio capitalino a resolver la problemática, sino también ante los reclamos que han estado realizando estos vendedores irregulares pidiendo respuestas a sus demandas.

En medio de las últimas noticias, asoma la interna, en este caso los que se asientan sobre peatonal Alberdi quienes han decidido organizarse por su cuenta, convocándose para una reunión a las 20:00 de este lunes para definir sus delegados, desconociendo a quienes supieron presentarse como sus "presidentes", más puntualmente a Jorge Pampero.

“Él nunca nos apoyó, él ahora no está, por eso elegiremos delegados de nuestras cuadras y empezar a manejarnos nosotros, él supuestamente tiene un cargo y deja a su señora –de nombre Rosa- como presidenta de los ambulantes pero no la conocemos, hace 5 años estoy aquí y nunca la vemos”, reclamó al medio Todo Salta una de las vendedoras, Claudia.

A esto indicó que “nos vamos a reunir a las 20, todas las peatonales vamos a estar organizadas” mediante sus delegados. “Decidimos que no queremos presidente, nada, hoy empezamos de cero, nosotros estamos solos”, agregó.

“Este Pampero nunca fue ambulante, no se apareció nunca”

Junto a este malestar se suma el de los manteros que estuvieron cortando la esquina de calle Ituzaingó y avenida San Martín, quienes pidiendo los permisos para poder ofertar sus mercancías, también reclaman respuestas por parte de las autoridades.

“No nos reciben a nosotros, no nos reciben las notas, nos tienen dando vueltas y supuestamente, en la reunión que tuvimos en el CCM, nos iban a dar permisos provisorios, hicimos unos carnets y no los firmaron, no nos llamaron”, reclamó Natalia Morelli, una representante, a Telefé Salta.