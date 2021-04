Registro de visitantes a la Quebrada: "No es justo que se generen gastos por negligencia"

Finalmente Fabiana Cari, la joven de 28 años que estuvo perdida dos días en la quebrada de San Lorenzo pudiendo ser rescatada con vida, recibió el alta médica y se fue a su casa con su familia. No obstante siguen las repercusiones sobre lo ocurrido, puntualmente sobre el extravío de personas en el atractivo.

Así, avanza en el Concejo Deliberante de San Lorenzo un proyecto para que pueda haber un registro o control de los aquellos visitantes que quieran hacer escalada, montañismo o trekking. Del mismo se refirió su autor, el concejal José María Conde, en diálogo con CNN Salta -94.7 MHZ-.

AHORA| En #LaMañanaDeCNNSalta, José María Conde Mauger, concejal de San Lorenzo. "No es justo para nadie que se generen gastos incalculables por negligencia de las personas que realizan la actividad" — CNN Salta (@CNNSalta) April 22, 2021

“Tuvimos sesión ordinaria y volví a revivir un proyecto presentado el año pasado que había quedado en comisión y no había voluntad de continuarlo”, indicó el edil agregando que “el lunes a las 9 tenemos comisión para tratarlo y, junto a las personas que puedan ser útiles, ver de armar una buena ordenanza para ponerla en vigencia”.

Para ser más amplio puntualizó que “es imperioso generar un registro, debemos saber quiénes nos visitan y por qué, a qué hora, si vuelven o no, las personas que nos visitan deben conocer la realidad geográfica, incluso del dominio de la quebrada que es una zona compleja, pasa por reservas provinciales o propiedades privadas”, explicó.

“Es muy sencillo perderse para quienes no conocen la zona, no están entrenados, no tienen en cuenta las condiciones climáticas”

A esto consideró en La Mañana de CNN que la medida no tendría un impacto directo a la actividad turística ya que “el turismo masivo no se adentra en la montaña, llega a donde están los artesanos y los servicios”. Del mismo moco espetó que “no es justo que se generen gastos incalculables por negligencia, el solo pensarlo nos puede dar una idea (de los montos)”, ejemplificando que hubo hasta helicópteros buscando a Cari.

Hallada la joven y cumpliéndose con el objetivo de rescatarla, Conde sentenció que “ahora podemos analizar las cuestiones de fondo, tenemos extraviados todos los fines de semana donde bomberos buscan personas” que se pierden en el relieve, concluyó.