"De enero a abril tenemos una inflación acumulada del 21% en esa canasta de alimentos"

Los números reflejan la crisis económica que vive el país, señalando que una familia tipo necesitó $62.958 para no caer en la pobreza durante abril, cuando la canasta básica subió 3,4%, según la información que difundió el INDEC, desde donde agregaron que en el caso de la canasta alimentaria el alza fue aún mayor, del 3,9%, al alcanzar los $26.677.

Al respecto de estos datos y en diálogo con CNN Salta -94.7 MHZ- Federico Maigua, director del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCi), amplió este panorama contando cómo es la situación salteña.

En cuanto a relevamiento que realizan sobre la canasta básica de alimentos “el último de abril dice que hubo un aumento mensual del 0,54% con respecto a marzo, pero lo que hay que ver es el acumulado anual, de enero a abril tenemos una inflación acumulada del 21% en esa canasta”, aseveró.

Dicho esto sumó que “una familia tipo necesita por mes casi 26.000 pesos, eso solo para alimentarse, lo básico, (cifra del relevamiento) que hacemos en verdulerías, carnicerías, almacenes barriales, tomando en el registro los productos más baratos, de segundas y terceras mascas”, precisó.

Maigua también enfatizó el impacto de los precios y la crisis en la realidad social, hablando de los merenderos, las ollas populares y la gente que requiere de los mismos. “En diciembre hicimos un estudio, determinamos que de los niños y adolescentes hasta 18 años que van a merendero o comedor, el 44% está en situación de mal nutrición, sobrepeso y un porcentaje menor de bajo peso, esto da cuenta de la situación nutricional consecuencia de la mala alimentación”.

“Lo que sucedió en el último año es que la gente comenzó a cambiar la alimentación, es más barato un paquete de fideos que un kilo de manzanas”

Por último recalcó que “si uno saca una foto hoy de las ollas populares, no hay diferencia con el año pasado, la situación social en barrios populares o de la periferia no cambió, muchos hogares perdieron su ingreso con las “changas”, este año no se ha recuperado ese ingreso”, lamentó para concluir.