¿Qué pasa "el día 91" si una persona no recibió la segunda dosis?

Ante la ansiedad y preocupación de quienes aún no reciben las segundas dosis de la vacuna que le tocó, en Uno Nunca Sabe habló Ricardo Teijeiro, médico infectólogo del Hospital Pirovano y ex presidente de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI). Explicó que las dosis no "vencen".

"Ninguna vacuna tiene un vencimiento estricto, no es que el día 91 el paciente está desprotegido", aseguró Teijeiro. Y explicó que en algunas inoculaciones la primera dosis tiene una protección alta, mientras que en otras -como Sinopharm o Sinovac es más baja-, entonces la segunda aplicación aumenta esa protección y además prolonga el tiempo de duración. Aunque "no sabemos cuánto, si un año, dos o cinco."

Sobre los plazos mínimos y máximos que se comunicaron entre la primera y la segunda dosis, Teijeiro detalló que los mismos son los que se decantaron de los estudios de investigación. "Es el mínimo establecido para que tenga la mejor respuesta el paciente. Por eso es 21 días, porque si se da antes no sirve. Mientras que el plazo máximo se prolongó, sabiendo que la protección que dio la primera dosis no se va a perder".

Para el infectólogo "la comunicación -del Gobierno- es un tema grave, como también la pérdida de credibilidad", por eso dijo que hay que ser moderados. "La realidad es que no tiene riesgo de perder o reiniciar el calendario de vacunación. Sí hay que completarlo".

Sobre la posibilidad de que la primera dosis sea de un laboratorio y la segunda de otro, Teijeiro comentó que "hay estudios que se están haciendo al respecto, por ejemplo en España, para determinar principalmente si la combinación de vacunas da mayor protección o hace que duren más tiempo". "Eso me parece interesante. Tenemos que avalar todo aquello que sea positivo, pero que esté demostrado científicamente", concluyó.

En este enlace, la entrevista completa y la opinión de Teijeiro sobre las variantes de coronavirus.

Vizzotti habló de la segunda dosis de la vacuna rusa, Sputnik V

Mientras tanto, en su conferencia semanal, la ministra de Salud, Carla Vizzotti habló de la llegada de la segunda dosis de la vacuna rusa y dijo que "tenemos expectativa de recibir más vacunas del componente dos".

Además, aseguró que "las vacunas aplicadas no pierden su efecto. Sí, a medida que pasa el tiempo, bajan los anticuerpos, pero nunca se pensó en dar una sola dosis. Se van a completar esquemas", indicó la ministra, y confirmó que, para los próximos días, está previsto "al menos" un nuevo vuelo a Rusia para poder retirar más dosis de la vacuna Sputnik V.

Fuente: Mdzol.com