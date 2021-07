Suriani: “Si el kirchnerismo se impone en las elecciones cierra el Congreso”

El candidato a diputado provincial por el Frente Unidos por Salta, Andres Suriani, mantuvo un diálogo con CNNSalta-94.7 donde expresó su punto de vista sobre la política provincial y nacional, “la política no ha resuelto ninguno de los problemas de la Argentina”.

Suriani criticó a la política actual comentando, “hay que luchar contra la corrupción, hacer a la justicia independiente y lograr la división de poderes”.

Esperanzado sobre la reforma constitucional el candidato a diputado apreció que esta es un paso adelante para mejorar nuestra calidad democrática. “La reforma de la constitución del 1994 la volvió mucho más unitaria de lo que era, hoy cinco distritos, definen la política nacional. Estos son; Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza”, aseguró.

"No soy jurista, soy politólogo, pero me interesa el tema", aclaró y agregó, “creo que lo que hay que lograr es que el Poder Judicial sea lo más independiente posible del poder político. Me parece que el espíritu de la reforma tiene que ir hacia la independencia”.

Sobre la intervención del PRO, Suriani se mostró muy crítico comentando entre otras cosas que le parece vergonzoso lo que se hizo a instancias del diputado Martín Grande, el candidato cree que no había ningún motivo que ameritase la intervención. Al partido “lo integramos peronistas republicanos, radicales e independientes, en su mayoría, que estamos a favor de la división de poderes, de la lucha contra la corrupción y de la lucha contra el populismo” comentó.

Sobre la política nacional el candidato a diputado aseguró que, “en estas elecciones estamos a siete diputados de perder la república en Argentina, si el kirchnerismo se impone cierra el Congreso” y sentenció: “me parece que la Argentina merece un camino diferente al que tiene Cuba, al que tiene Nicaragua”.

Criticó con el kirchnerismo el ex concejal de la ciudad de Salta aseguró, “el gobierno kirchnerista nos trajo el aborto a Argentina, nos trajo ideología de genero a las escuelas. Compraron penes de madera, 13 millones de pesos en penes de madera, es una muestra de la decadencia”.

Además se mostró preocupado por la post pandemia y muy convencido aseguró que se debe pensar en el trabajo de los salteños y en tres pilares fundamentales; el turismo, el campo y la minería.