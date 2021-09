Habló la mujer que atacó a machetazos a manifestantes: "Tengo 80 años y trabajo"

Ayer Leonor de 80 años fue noticia durante una jornada alocada por la toma de las calles de manifestantes que pedían respuestas del gobierno. La mujer decidió tomar un machete y atacar a los manifestantes que no permitían su circulación.

Leonor habló con FM Aries y dijo que estar cansada de esta situación reiterativa que no le da paz. "Fue un momento difícil, tengo calcificado los pulmones por la pandemia, problemas de la médula y tengo la mitad de la médula seca. Tenía que ir al médico, hablé al 911 durante 10 minutos para que los corran", dijo.

La mujer explicó que tenía turno en el médico y al no poder ingresar un remis o taxi debía caminar, cosa que no puede hacer por su salud.

"Los cortes son todos los días, son los tambores que no dejan dormir la siesta, que no dejan pasar, cuando uno ya está cansada, llega al límite. Yo también soy una luchadora de la Argentina para que todos trabajen, no estén esperando que les den una IFE. Tengo 80 años y trabajo, con eso vivo porque si yo tuviera que vivir con la Jubilación no vivo", se quejó.

Sin medir sus palabras, la mujer aseguró que duerme con el machete. "Lo tengo sobre la cama, si siento un ruido o alguien me rompe la puerta yo le corto la cabeza. Yo voy a luchar hasta el último segundo por la Argentina", manifestó.

Sin embargo, asegura que al salir con el machete solo fue para cortarles la bandera que atravesaba la calle de vereda a vereda. "Cortar la bandera para que podamos pasar. Usted quería pasar y no lo dejaban" concluyó.