La Ciudad se merecía un ordenamiento de vendedores ambulantes y manteros

Liberar las peatonales y calles céntricas de vendedores ambulantes y manteros se había vuelto una necesidad en la ciudad capital de Salta.

Salta, que dice ser turística, que se quiere mostrar segura y linda para recorrer y visitar, había sido tomada por cientos y cientos de vendedores que colmaban peatonales, veredas céntricas y el Parque San Martín, el paseo elegido por muchas familias, ofreciendo todo tipo de productos.





La liberación de calles, peatonales y el Parque San Martín

de vendedores instalados ilegalmente en cualquier

horario fue muy bien recibida por parte de

comerciantes y la sociedad toda.

Era un pedido desde hace mucho tiempo poner fin a esa competencia desleal a comercios registrados, pero también los ciudadanos también vieron con muy buenos ojos estas medidas tomadas por la Municipalidad de Salta acompañada por el Ministerio de Seguridad de la provincia, que articuladamente y de manera firme lograron erradicar, dicen para siempre, a los vendedores de las peatonales y el pulmón verde de la Capital.

El daño que provocaban no era sólo estético, que es lo de menos, sino también en cuanto a la recaudación, ya que no pagan ningún impuesto. Eran una competencia desleal con el comerciante formal. Además, impedían a los vecinos transitar libremente. Esta decisión además, combate el contrabando de mercaderías también, ya que mucho de lo que venden ingresa ilegalmente al país, generando un perjuicio a las arcas nacionales. Pero también en el orden provincial ya que no emiten ningún tipo de factura y todo lo que ganan es ingreso en negro que no tributa.



Como se puede ver, detrás de esa actividad ilegal se esconden muchos perjuicios en diferentes ámbitos y esto que se vio agravado también por la presencia de violencia entre los mismos puesteros, que se disputaban los espacios públicos, llegando a provocar un hecho de muerte.

Obviamente que no era una tarea sencilla la que tenía la Municipalidad en sus manos, siempre las gestiones municipales han priorizado la necesidad de aquellas personas que subsisten con este comercio, pero seguramente habrá otra forma en las que puedan ejercer esa u otra actividad, fuera del centro, fuera de las peatonales, fuera del casco histórico de la ciudad, fuera del Parque San Martín, que son lugares de todos, no de ellos.

En estos días pudimos conocer que a algunos solo les interesa trabajar en las peatonales por el volumen de gente y la concurrencia que les asegura buenas ventas, pero de ningún modo se puede permitir que 10, 100 o 1.000 personas hagan lo que quieran a la hora que quieran. Queda mucho trabajo por delante, buscar otras alternativas para estas familias pero era una medida necesaria, imperiosa. En la ecuación, entre sacarlos del centro y del parque San Martín o dejarlos hacer lo que venían haciendo, hay más ganancia que pérdida.



Es más seguridad para todos, es menos competencia desleal, es erradicar parte del comercio ilegal y contrabando, es espacios libres es poder transitar y caminar, es ponerle fin a muchos hechos de inseguridad que como dijimos, se cobró la vida del joven Nahuel.







La fuerza y decisión con que la Municipalidad de Salta ha encarado este tema es de destacar en tiempos donde lo único que pretenden los gobiernos es evitar cualquier conflicto que les haga pagar un costo político. Seguramente hubo mucha resistencia y quienes se oponían.



Tampoco debió ser fácil para las fuerzas de Seguridad de la Provincia porque no es fácil enfrentar a pobres contra pobres, pero alguna vez alguna medida hay que tomarla y mantenerla hasta el final, porque de eso se trata gobernar, tomar decisiones, y buscar soluciones para aquellos que quedan en el camino.