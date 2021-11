Los salteños opinan ¿policías deberían empezar a vigilar los baños de las escuelas?

Los graves acontecimientos que ocurrieron en los últimos días en el colegio Scalabrini Ortiz, con la denuncia de una alumna de 13 años por un intento de abuso sexual en uno de los baños de la institución. Los agresores serían dos alumnos de 5° año. Uno la manoseo, intentó sacarle la ropa y abusar de ella, mientras el otro hacía de campana en la puerta. Afortunadamente, ella logró empujarlo y salir corriendo.

Por lo ocurrido, padres y alumnos se manifestaron con carteles en las puertas de la escuela y en diálogo con InformateSalta hablaron además sobre venta de droga dentro del edificio donde funciona el colegio secundario.

“Yo saqué a mis hijos del colegio porque nadie hacía nada. Esto no tiene que seguir sucediendo. Lo que pasó ayer, la venta de drogas, acá es algo típico. No sé por qué no tenemos policías dentro del establecimiento, el gobierno tiene que hacer algo”, manifestó un padre a este medio.

Luego del testimonio, la fan page de Instagram informatesalta.com.ar propuso a sus seguidores opinar sobre el tema y la necesidad de que efectivos policiales custodien justamente los baños en las escuelas.

De un total de 216 participantes, 94 dijeron estar de acuerdo y 122 en contra de aplicar la medida. Además, en la publicación de la red social los comentarios se dividieron y debatieron entre el sí y el no.