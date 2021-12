Nigeria y la importancia que le está dando a las monedas digitales

Esta nación africana se convierte en la primera del continente en introducir el dinero digital. Te contamos todo lo que debes saber.



Nigeria y los mercados de criptomonedas



Buenas noticias llegan desde el Banco Central de Nigeria, que se sumó a los mercados emergentes que decidieron incursionar dentro del campo de las monedas digitales. En este caso, el objetivo es que puedan bajar los costos de las transacciones para que el sistema financiero formal tenga un mayor impulso.



Esto puede ser beneficioso para distintas actividades, como los giros gratis sin depósito que se realizan al hacer apuestas en casinos virtuales. De esta forma, la idea es que puedas tener cada vez más métodos de pago, sin importar el sitio en el que te encuentres, pues en Nigeria ya están permitidos oficialmente.



Incluso, no fue algo que figuras menores mencionaron, sino que hasta el propio presidente comentó cuestiones al respecto. De nombre Muhammadu Buhari, logró hablar en un discurso televisado en Abuja, la capital, sobre la adopción de la moneda digital del banco central para disminuir la informalidad en el trabajo de la región.



La idea es que esto pueda tener una influencia con la tecnología subyacente de las criptomonedas, conocida actualmente como Blockchain, que permite la generación de cadenas de bloque cifradas que impide que los terceros puedan hacerse presentes en las distintas transacciones.



La idea es que Nigeria no solamente mejore la informalidad del trabajo, al tener cada vez más sistemas de pago, sino que también se pueda impulsar la economía. Según el Fondo Monetario Internacional, el PBI de la economía más grande de África será de 480 mil millones de dólares en el 2021, mientras que esta tecnología ayudará a crecer el PBI en 29 mil millones de dólares durante los siguientes 10 años.



La importancia de los pagos digitales en todo el planeta



En consecuencia, estamos viendo que los comercios confían en los pagos digitales. Por lo tanto, los estados tienen que tomar decisiones para obtener alguna clase de rédito de esta situación. Durante mucho tiempo, existió cierta desconfianza hacia los pagos electrónicos, ya que no todas las personas sabían exactamente cómo funcionaba.

No obstante, a partir de la pandemia hubo un cambio de paradigma en relación con la posibilidad de comprar productos y servicios de forma online. Entonces, en distintas regiones se pudo ver que el efectivo, si bien es valioso, no es el único recurso que sirve para realizar una compra de un determinado bien.



En este caso en particular, la moneda digital, conocida como eNaira, está teniendo un gran éxito en Nigeria, ya que recibe más de 2,5 millones de visitas diarias. Con más de 2000 clientes incorporados, habrá que ver hasta qué punto la popularidad se mantiene, pero todo parece indicar que será una buena incorporación para este país.

Si el futuro tiene una clara relación con las cryptos, siempre será positivo ver que las naciones empiezan a adaptarse a los tiempos que corren y ofrecer más oportunidades para que los usuarios gestionen sus ingresos.