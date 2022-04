En 2 años, al menos 9 personas se extraviaron en cerros salteños

Las búsquedas de personas extraviadas en los cerros salteños fueron en aumento en los últimos años, al menos así lo reflejan los casos que fue reflejando InformateSalta desde principios de 2020 hasta la fecha.

Durante los últimos dos años, al menos fueron 9 las personas, entre turistas y salteños, que se perdieron y por los que hubo que desplegar un operativo para hallarlos. Sin embargo, en 2 de los casos no se logró el objetivo.

El 21 de enero de 2020, una mujer de 39 años, oriunda de Buenos Aires, se extravió en las montañas próximas a Chorrillos en Campo Quijano. Tras varias horas de rastrillaje, encontraron a la mujer.

Siete meses después, el 18 de agosto, Analía Ibañez, una profesora de la Universidad Católica, se extravió en la misma zona, en el cerro Pacuy mientras hacía montañismo en compañía de un amigo.

Gracias a la colaboración de todos los que participaron en el operativo, Analía fue encontrada con vida, siendo bajada de los cerros en helicóptero. Fue un baqueano de la zona quien pudo dar con su paradero.

El 19 de abril de 2021, las miradas se posaban sobre la quebrada de San Lorenzo donde Fabiana Cari se extravió. La joven había subido al cerro turístico con unos amigos, en un momento se quedó sola y los amigos, cuando quisieron volver a juntarse con ella, no sabían dónde andaba.

En medio de la desesperación de los familiares por el paso de las horas sin novedades, y luego de un trabajo intenso de más de diez equipos de rescate, policías y un helicóptero, Fabiana fue encontrada con vida en la zona de la quebrada conocida como Los Cajones. Gracias a las atenciones que le dieron en el hospital San Bernardo, Fabiana pudo reponerse completamente y volver a su casa.

El 29 de junio de 2021, se conocía que dos jóvenes que se aventuraron por los cerros hacia un sector llamado La Cuchara en Tartagal en horas de la tarde y pasada la medianoche no retornaban, por lo que la madre de una de las chicas realizó la denuncia en la comisaria de Villa Güemes.

Una patrulla de gendarmería y policía, con la presencia del Crio Juan Carlos Castillo, realizó la búsqueda en la madrugada junto al intendente Mario Mimessi, hallando a las 2 mujeres en buen estado de salud alrededor de las 3 de la madrugada.

En julio del pasado año, desapareció Abel Burgos, de 43 años, en el Paraje Cerro Negro El Tirao – Payogasta. Desde ese momento fue intensamente buscado, pero luego de 51 días sin resultados y ningún rastro, se abandonó el operativo.

Un segundo caso a sumar que no ha tenido un final feliz es el de David Sulca. Fue el 15 de septiembre cuando este joven subía por la zona de la quebrada del Toro con sus animales pero nunca descendió, hecho que llamó la atención de la familia. Al pasar las horas y como el joven no retornaba, comenzó su búsqueda.

A más de 4.000 metros de altura trabajaron grupos rescatistas, efectivos de la policía, baqueanos, amigos y familiares de David quienes por días y semanas, trataron de no dejar lugar sin revisar. Pero las jornadas pasaron y a David no se lo encontró; al final solamente quedaron sus familiares buscándolo. Hasta la fecha no se supo dónde puede estar pero su familia dice que mantendrá la esperanza de, algún día y por algún lugar de los cerros, poder volver a verlo.

En diciembre de 2021, Oscar Castro, un hombre de 76 años oriundo de Buenos Aires, se perdió en el cerro de la Virgen y tras varios días de búsqueda, lo encontró una rescatista en una de las laderas, consciente y con principio de hipotermia, por lo que fue trasladado al hospital San Bernardo, donde lamentablemente falleció.

El último caso ocurrió este fin de semana en el paraje El Alisal, donde un joven de 19 años fue rescatado. Presentaba un leve cuadro de hipotermia por lo que fue derivado al hospital local.