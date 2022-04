Hoy se conocerá el veredicto contra Matías Macoritto, acusado de abuso sexual

El ex jugador de Gimansia y Tiro de Salta, fue llevado a juicio imputado por abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una persona menor de edad. Mañana a partir de las 8:30 en la Sala IV del Tribunal de Juicio se conocerá el veredicto del juez Maximiliano Troyano.

Ayer se llevaron a cabo los alegatos, durante la jornada el fiscal solicitó la pena de siete años de prisión efectiva. Por su parte la querella solicitó ocho años de prisión, solicitud a la que adhirió la asesora de Menores e Incapaces.

Se debe destacar que Macoritto formaba parte del plantel albo cuando ocurrieron los hechos por los cuales se encuentra imputado. Según la denuncia, el 10 de enero Matías se reunió con la víctima y su hermana.

Mientras la hermana de la víctima se quedó con un grupo de amigos, el imputado y la menor dieron algunas vueltas en el auto del padre de la víctima por la zona de La Rural. El acusado, con el pretexto de que en los moteles alojamientos que están detrás de aquel predio, podrían pedir algo para comer o tomar y hacer tiempo hasta que la hermana de la víctima les pida que la buscaran. Por esto acudieron a un motel ubicado en inmediaciones del Barrio Don Emilio.

En la habitación, ambos bebieron un vaso de whisky y el acusado se abalanzó sobre la joven quien se encontraba atónita y desconcertada, sin saber cómo reaccionar ante la conducta del acusado, que continuó con su embestida y abuso sexualmente de ella, mientras se resistía.

En un momento determinado, la víctima tomó mayor impulso y le insistió en que no quería mantener relaciones sexuales, por lo cual Macoritto se levantó y le pidió que no contara nada de lo sucedido porque no quería arruinar la amistad que tenía con ellos.

En julio del año pasado, la madre del jugador, Paulina Quiroga, encabezó diferentes marchas para exigir justicia por su hijo. Ella, al igual que diferentes familiares, insistieron con su inocencia. En ese momento declaró: “Con mi hijo se está cometiendo una verdadera injusticia”.