Fuerte expectativa en torno al reemplazo de Aguilar en la Corte de Justicia

Aunque ya hay una lista de candidatos potables, las especulaciones respecto a quién será elegido para el alto tribunal están al rojo vivo. Incluso, no se descarta que el número de jueces baje a 7 y hasta se dan por hechas otras dos dimisiones.

Hoy, cuando las puertas de la ciudad judicial se cierren al público, la Corte quedará con siete integrantes. Y eso se deberá, por un lado, a la renuncia indeclinable de Horacio Aguilar y por otro, al pedido de licencia durante todo el mes de mayo de la jueza Sandra Bonari, según informaron fuentes judiciales a este medio.

A propósito del número de jueces que quedarán, temporalmente hasta que Bonari retorne de su licencia, ayer hubo varias especulaciones respecto a la posibilidad de que el número de jueces de la Corte de Justicia sea reducido a 7 integrantes.



En cuanto a los nombres en danza, se pudo advertir que existe ya un piso con, al menos, cuatro nombres que parecen tener más chances, aunque nadie se animó a dar por seguro que el reemplazante salga de ese reducido cuarteto de postulantes.

Uno de ellos, sin que el orden signifique prioridad, es el actual fiscal de Estado, Juan Agustín Pérez Alsina, a quien se lo reconoce como un profesional del derecho con más experiencia en lo político que en lo jurídico, lo cual no le quita mérito, pues muchos lo describen con una impronta conciliadora, una cualidad importante para desempeñarse en un cuerpo colegiado multifacético, como lo es la Corte.

Martín Plaza, coordinador en la Casa de Salta, en Buenos Aires y apuntado como un hombre del entorno del gobernador Gustavo Sáenz, es otra de las variantes que podría ser tenida en cuenta para remplazar a Aguilar. Al igual que Pérez Alsina, también cuenta con experiencia en la gestión política con distintos sectores.

Gabriel Chibán, Defensor General de la Provincia desde el 5 de noviembre del 2021, es otro nombre que suena en el radar de candidatos potables. Las chances, en este caso, radican más en la cercanía que tendría con el mandatario local, vínculo que nació cuando Sáenz era intendente por la Capital. Aunque no se le conoce mucha experiencia en materia política, su ventaja radica en que ya ocupa un lugar clave en el sistema judicial.

Un camarista en la lista

Por último, y desde el sector de la justicia, muchos apuestan al camarista del fuero Civil y Comercial Marcelo Domínguez, aunque las chances no son muchas, pues en marzo pasado, el magistrado compitió para dirigir el Colegio de Magistrados, pero perdió con la jueza Virginia Solorzano.

No obstante, Domínguez, quien posee más trayectoria jurídica que el resto de los candidatos, contaría con la ayuda de un sponsor importante dentro del gabinete de ministros del gobierno provincial, por lo que muchos no lo dan por descartado.

En quinto lugar, tampoco se descarta al ex fiscal de Estado Ramiro Simón Padrós, quien ya no tendría chances de ser designado en la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, donde el ex funcionario del gobierno de Juan Manuel Urtubey, pretendía llegar.

Algunos especulan que, dada la relación de Aguilar con el ex gobernador, es muy probable que ese puesto siga respondiendo a dicho sector, con lo cual las chances de Simón Padrós podrían ser mayores. En ese tren, volvió a mencionarse el nombre del ex senador nacional, Rodolfo Urtubey, quien ya fue apuntado como un candidato a integrar la Corte.

El abogado Eduardo Romani, defensor del arzobispo Mario Cargnello en el litigio que tiene a la Iglesia en vilo por la disputa con las Carmelitas Descalzas, también fue otro de los nombres que se lanzaron al ruedo, aunque las chances son muy escasas, ya que su posición no coincidiría con la política del gobierno provincial.

Por último, y respecto a las posibles dimisiones de otros dos integrantes de la Corte, trascendió que uno de ellos sería el ex presidente de ese cuerpo, Guillermo Catalano, quien ya tendría decidido irse e incluso habría realizado los trámites, aunque no llegó a oficializar su renuncia, al parecer, porque en la ANSeS habría surgido un error, el cual podría ser corregido en poco tiempo.

Bonari, ahora de licencia, es otra de las juezas apuntada a abandonar la Corte por el mismo motivo de Catalano, con la diferencia que la jueza ya tendría acordada su jubilación, aunque estaría a la espera de que su colega complete sus trámites, para que el anuncio sea por dos.