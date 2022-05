Permisionarios en alerta, se manifestarían en el CCM ya que aún no pueden cobrar los $50

Desde el 13 de Abril permisionarios esperan poder cobrar la nueva tarifa aprobada por el Concejo Deliberante de Salta, tras un largo trabajo que inició en noviembre de 2021 con los anteriores ediles.

Los cobradores de estacionamiento medido de nuestra ciudad consiguieron presentar el proyecto que fue aprobado recientemente y el cual esperaban se empiece a aplicar desde Mayo, pero esto aún no sucedió.

Ante la falta de aprobación o la firma desde el Ejecutivo Municipal, es que los permisionarios entraron desde hoy en alerta y de no tener en la jornada de este lunes la respuesta desde el Municipio, que les permita empezar a cobrar los $50 acordados, el martes se manifestarán en las puertas del Centro Cívico Municipal.

Oscar Luna, referente del sector, en diálogo de InformateSalta se quejó de la burocracia y advirtió que la paciencia ya llegó a su límite. "Nos dijeron que nuestro expediente estaría en Hacienda. Esto ya no da para más", expresó.

Si bien se enteró de que el expediente estaría en Hacienda lamentó la falta de premura. "O sea tenemos que perder el tiempo una semana más. No vamos a seguir esperando más. Esto se tiene que solucionar. No podemos seguir esperando, ya va hacer un mes".

En cuanto al estado de alerta, Luna advirtió que estuvieron hablando con los compañeros, y si hoy no obtienen una respuesta favorable, se movilizarán. "Si no se firma hoy, mañana estaríamos en las puertas del CCM. No vamos a esperar más, se hace insostenible", sostuvo.

Por último el permisionario, contó que actualmente el municipio les está vendiendo un talonario por día debido a que ya estarían prontos a circular los nuevos talonarios y esto los perjudica económicamente.

"Vos vas al CCM una vez por semana, compras 3 o 5 talonarios, pero como se supone que iban a salir los talonarios de $50 ahora es uno por día, y eso me reclamaba una compañera. Tienen que gastar hasta dos colectivos por un talonario", concluyó en comunicación con nuestro portal.