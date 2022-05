Marcelo Tinelli y Freddy Villarreal a las trompadas: cómo fue el tenso momento

Marcelo Tinelli y Freddy Villarreal se fueron a las trompadas. Fue el propio humorista quien confirmó la noticia en diálogo con "No es tan tarde". Las razones por las que este protagonista y quien fue su jefe se fueron a las manos fueron expresadas con total convicción. "Tuvimos un encontronazo", reconoció.

"Jugando al fútbol tuvimos un encontronazo y nos separó Galaretto. Choqué con él, igual él es el más calentón", confesó Fredy Villarreal. Luego, el humorista que trabajó durante varios años con Marcelo Tinelli contó cómo fueron las horas posteriores a la pelea con "El Cabezón" y cuál fue el desenlace.

Afortunadamente para ambos, Fredy Villarreal y Marcelo Tinelli se fundieron en un abrazo que los reconcilió tras la trifulca dentro de la cancha de fútbol: "Yo llegué a mi habitación de hotel triste porque me pelee con quien me daba laburo. Me había olvidado la tarjeta del cuarto y cuando bajé me lo encontré a Marcelo, nos abrazamos y nos reímos".