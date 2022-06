¿Sigue preso o queda libre? Analizan la condena contra el ex intendente Jorge Prado

El ex intendente de Aguaray y condenado por el robo de caños al gasoducto NEA, Jorge ‘Kike’ Prado, vuelve a ser noticia ya que la Cámara Federal de Casación Penal comenzó a analizar esta causa, estudio que determinará si el ex jefe comunal irá o no a prisión.

En la audiencia las partes realizaron todas las consideraciones que estimaron pertinentes, concluyendo con la palabra de las defensas, luego de lo cual el Tribunal pasó a deliberar para dictar en tiempo oportuno la respectiva sentencia.

Cabe recordar que el fallo del juicio por el robo de los caños al gasoducto tuvo lugar en diciembre del 2021, sentenciado a Prado a la pena de 6 años y 6 meses de prisión y a los empresarios Diego Andrés Alos y Adrián Antonio Vera a 6 años y 3 años y 8 meses de prisión, respectivamente.

Por su parte, la acusación (representada por el Ministerio Público Fiscal y la querella) solicitó que se revoquen las absoluciones y se agraven las penas impuestas a los ya condenados.