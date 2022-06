"Una falta de respeto": Críticas, rechazos y desaprobación de los salteños al 'beso infernal'

En medio de los homenajes y honras al general Martín Miguel de Güemes, al cumplirse 201 años del paso a la inmortalidad del héroe salteño y prócer argentino, se viralizó por las redes sociales la imagen de dos muchachos quienes, vistiendo el uniforme de los Infernales, se besaron frente a la Catedral Basílica.

Esta acción, la cual se argumentó como un intento de romper los estereotipos y promover la diversidad e igualdad en el Mes del Orgullo, cosechó más críticas y rechazos que apoyos o adhesiones, a tal nivel que el presidente de Orgullo Salta, Nelson López Díaz, debió negar algún intento de burla a la memoria del prócer como a sus Infernales, definiendo la acción como “una hermosa coincidencia”.

¿Qué dicen los salteños? A través de las redes sociales de InformateSalta, casi la totalidad de los comentarios fueron de desaprobación a esta acción, repudiándola y calificándola de innecesaria, una falta de respeto y hasta hablando de un “circo”.

“Siempre el mismo verso, esta gente no tiene respeto ni por ellos ni por los valores patrios, siempre excusando a la diversidad de sus actos inmorales ya cansan”; “Esta gente no son felices, si no joden molestan incomodan al resto es su naturaleza”; “Innecesario, una falta de respeto”, son algunas de las consideraciones de los usuarios en los posteos de nuestro medio.

Hay quienes calificaron a esta acción como un circo y a la gente que la protagonizó como payasos: “Cárcel para estos payasos”; “sigan dándole circo a los payasos y van a seguir con sus huevadas”; “Capaz ni salteños son los opas estos pero bueno, así estamos como sociedad y así vamos a terminar también”.

También hubo opiniones que consideraron como un acto irrespetuoso este beso. “Fue un acto de inmoralidad, falta de respeto al uniforme y una falta de respeto a la sociedad salteña”; “No pidan respeto si actúan así”; “Está muy mal lo que hicieron, no respetan a nadie, le faltan el respeto a todos los salteños”, son ejemplos de estas posturas.

Del mismo modo hubo alguna que otra consideración positiva que respaldaron a los muchachos que se besaron. “Amor es amor”; “Qué asco los comentarios”; “El fascismo siempre se escandaliza por cualquier expresión de diversidad”, fueron las expresiones de apoyo.