“¿Quién es 'Juan Mecánico'?”: descubrió la infidelidad de su novio y su reacción se volvió viral

Hay infieles que son descubiertos de distintos maneras por sus parejas. Algunos in fraganti, otros luego de hallar distintas señales o incluso por chats comprometedores. En este caso, una joven se descubrió la infidelidad de su novio porque vio que tenía a su amante agendado en WhatsApp como "Juan Mecánico". El vídeo es furor en las redes sociales.

La protagonista de este vídeo viral es Karen García. Esta joven comenzó a sospechar que su ex le estaba ocultando algo y luego de investigar terminó descubriendo que efectivamente la estaba engañando con otra persona.

La muchacha no dudó en compartir su historia a través de un video y mostró cómo tendió una trampa para lograr descubrir la infidelidad de su pareja. En el clip, subido a TikTok por la joven, a su cuenta persona @KarenGarcia473 , se puede ver a su ex novio, quien estaba chateando en WhatsApp con su amante.

Karen mostró en el vídeo que ella se paró detrás de un ventana desde donde lograba ver todo lo que hablaba el joven con su amante a través de la aplicación de mensajería instantánea propiedad de Meta.

Lo que más le llamó la atención en un primer momento fue la ingeniosa forma que trató de oculta el engaño el hombre. Dado que cambió el contacto con el cual tenía agendada a la tercera en discordia y en vez de su nombre o apodo, la tenía en WhatsApp como "Juan Mecánico". Algo que frecuente se utiliza a modo de broma.

En el vídeo, se ve que la muchacha esperó pacientemente que, su por entonces pareja, dejara de chatear con la otra mujer, pero el infiel se terminó dando cuenta de que su novia lo espiaba porque se tomó una selfie para enviarsela a su amante y de fondo aparecía Karen.

De hecho, fue la otra mujer quien se percató de que había alguien viendo su conversación. “¿Y quién es ella?”, le dice la amante, a lo que sorprendido el joven le responde: “¿Quién?”; luego se da vuelta y encuentra a su novia, quien vio todo.

El clip se volvió en sensación en la plataforma de vídeos. De hecho, actualmente posee más de 15.6 millones de visualizaciones, 1,9 millones de me gusta y más de 31 mil comentarios de usuarios que dejaban insólitos mensajes sobre como hubiese reaccionado su algo similiar les sucedía.

Por último, la propia Karina contó que su ex pareja trató de arreglar la relación luego de ver la viralización del vídeo en TikTok enviándole algunos mensajes. Una vez que ella se enteró de que “Juan mecánico” no quiso saber más nada de él, pero el joven seguía enviándoles mensajes. Incluso llegó a decirle “no es lo que parece” y que él no quiere separarse de ella. /Crónica