Gremios docentes pidieron un aumento del 100% y adelantar los tramos pactados

Ayer se realizó un encuentro entre diferentes sectores docentes y funcionarios del gobierno, quienes justamente debatieron sobre el salario docente y el impacto de la inflación en los diferentes acuerdos a los cuales arribaron durante el año.

En diálogo con InformateSalta, la referente de SITEPSA, Victoria Cervera comentó que de la reunión participaron funcionarios del Ministerio de Educación y técnicos del Ministerio de Economía.

“Hemos planteado una recomposición salarial a partir de 3 ejes; uno de ellos es el acercamiento de los tramos de noviembre y diciembre, luego un incremento del techo que habíamos puesto en julio en un 80% ahora planteamos algo superior al 100% y además estaríamos retomando aquellas cuestiones que tienen que ver con el saneamiento de la grilla salarial”, explicó la dirigente.

Sin duda, con una inflación galopante que parece no dar tregua, “hemos percibido que hablar de tres dígitos para el porcentaje a diciembre es algo resistido todavía, pero entienden que se tiene que hacer una recomposición fuerte así que vamos a estar en una puja interesante. El viernes vamos a reunirnos para escuchar una oferta”.

Cervera no descartó que se pueda realizar una medida de fuerza sin asistencia a las aulas. Sobre esto comentó: “Desde nuestro sector no decidimos de forma unilateral las cuestiones salariales, llamamos a asamblea y son las bases las que determinan si hay aceptación o no. De no haberla son las mismas bases las que determinan las acciones a realizar”.