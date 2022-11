El boom de las apuestas por el Mundial: Todo lo que tenés que saber de este negocio millonario

Las nuevas tecnologías han revolucionado el mundo de las apuestas. Para muchos, atrás quedó el ritual de asistir a lugares físicos, ajustar el pronóstico y jugar a ser el mejor postor; en la actualidad, cualquier persona con un celular o una PC puede hacerlo y con una variedad infinita de posibilidades. Sumado a esta facilidad, el furor por el Mundial de Qatar 2022 sirve para alentar el consumo de distintas plataformas, páginas y aplicaciones de apuestas.

Mientras transitamos la recta final hacia el inicio del evento deportivo del año, va en aumento la cantidad de apostadores que hacen sus pronósticos. Este fenómeno crece en distintas partes del mundo.

Entre las categorías más taquilleras está quién ganará el mundial según las cuotas de apuestas en España, en Estados Unidos, en Argentina y en cada país del globo que se sube al boom de las apuestas deportivas. Por eso no es errado afirmar que así como el fútbol mueve pasiones, también mueve millones alrededor del mundo.

Sin ir más lejos, el último informe oficial de la FIFA confirmó que el volumen de apuestas realizadas durante Rusia 2018 alcanzó los US$135.000 millones de facturación global por lo que se espera que el Mundial de Qatar supere incluso esta cifra abismal.

Aun así, en Argentina, todavía el volumen de apuestas online no logra cifras significativas, en comparación al circuito tradicional y físico de casinos, bingos y juegos de agencia. Sin embargo, a nivel mundial, el deporte que más flujo de apuestas mueve es el fútbol y Argentina es un país donde el fútbol se vive de manera particular, por lo que no es descabellado pensar que esta situación puede revertirse con los años.

En comparativa con otras partes del mundo, en Europa el mercado virtual se lleva el 30% del total de lo que mueven los juegos de azar.

Si avanzamos hacia ejemplos concretos, hay plataformas de casa de apuestas en los que la base es de $50. Hay plataformas pagas y gratuitas.; y las categorías son numerosas: ganadores por grupo, máximo goleador, jugador con mayor número de asistencias, finalistas y otras ternas son las que permiten a los internautas de todo el mundo a poner sus fichas sobre el tablero.

Ahora bien, ¿qué hay detrás del negocio? ¿quiénes ganan con una apuesta?. En primer lugar debemos reconocer que aunque la apuesta se haga de manera online, entra dentro de los juegos de azar y las regulaciones que cada estado ejerce sobre ellas. Sin embargo, es sencillo explicar que los principales ganadores cuando se acierta un pronóstico son el apostador, el estado que dio la licencia, en tributos; y la casa de apuestas, que se queda con un porcentaje de cada apostador.

Otro factor a considerar es que si se trata de virtualidad, los algoritmos son determinantes para fijar cuánto se pagará por resultado acertado. En ese cálculo, por ejemplo, entran en juego variables de estadísticas generales, pero también situaciones particulares de cada equipo, las rachas, los altibajos: todo entra en juego. De esta forma, no se paga igual por partidos igualados sin goles, que aquellos donde hay anotaciones.

Ahora bien, tomando de referencia casas habilitadas en Argentina, el promedio de ganancia es el siguiente. Si en el partido inicial del equipo de Lionel Scaloni sufren una derrota contra Arabia Saudita, el estimativo es embolsar 24 veces lo apostado. En cambio, si se apuesta por la albiceleste, el apostará ganará un promedio de $15 por cada $100 de apuesta. Como se conoce en el mundo del azar: apostar por al caballo favorito, no es el negocio de las apuestas.

Un dato final y no menor, es que los amantes de las criptomonedas también están contemplados ya que actualmente es posible usarlas como moneda de cambio en lugar de optar por las divisas tradicionales, las tarjetas de débito o las de crédito.