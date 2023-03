Por las implicancias de la hora extra, algunos transportistas ya optan por cubrir un solo turno

No es la primera vez que InformateSalta se hace eco de la preocupación que mantiene el sector del transporte escolar, más puntualmente por la implementación de la hora extra de clases que no les facilita el traslado de los chicos a sus establecimientos, se genera un choque de turnos y no pueden dar respuesta a la labor que realizan.

Esta situación no ha mejorado en las últimas semanas y ya hay preocupación como desasosiego en el sector. Así lo dijo a nuestro medio Nilda Bini, presidenta de la Asociación de Transporte Escolares, quien primeramente dijo que no tuvieron suerte con las gestiones encauzadas con el Ministerio de Educación, pidiendo un margen de horario como tolerancia para poder cumplir con la demanda.

“Lamentablemente no llegamos a un acuerdo, ellos tienen mucha predisposición, nos atendieron muy bien pero quedamos en agua de borraja; nos dieron una tolerancia de 10 minutos para el ingreso como el egreso pero durante un mes, necesitamos más tiempo”, aseveró Bini.

Es que la hora con la que ya no cuentan para desplazarse acorde a sus servicios. “Tiene una incidencia terrible”, con los transportistas debiendo elegir entre hacer un turno u otro. “Hay compañeros que están dejando la tarde porque no llegan a las 13.30 si salías a las 12.40 del centro, dejás a los chicos, subís los de la tarde y estás a la 1 y media, ¡es imposible, ni hablemos los que van a Santa Ana, Ciudad del Milagro o Grand Bourg!”, ejemplificó la cuestión de las distancias.

A esto recalcó que la problemática no radica en la falta de demanda, sino en la cuestión horaria. “Es un año atípico, estamos preocupados por nuestras fuentes de trabajo, no por la falta de demanda, que sí existe, el problema es otro”, subrayó para concluir.

Como descontento es el que tienen en las puertas de los establecimientos para estacionarse y, si bien ven al personal de Tránsito en los ingresos, apuntó a que “no sé qué papel desempeñan; cuando nosotros queremos estacionar en nuestro lugar que lo pagamos, no tenemos lugar y si nos paramos en doble fila va multa, pero un auto particular lo hace y bien, gracias”, recriminó.