Argentina goleó a Nueva Zelanda, ganó su grupo y está en octavos de final del Mundial Sub-20

La performance de la Selección Argentina en el Mundial Sub 20, hasta el momento, fue de menor a mayor. En su presentación -más allá del resultado- había dejado ciertas dudas y más de uno empezó a recordar los fantasmas que acecharon en el Sudamericano, pero este viernes cerró el grupo con puntaje ideal y un rendimiento excéntrico: goleó 5-0 a Nueva Zelanda, se quedó con el primer puesto y ya aguarda por los octavos de final.

Por el calendario apretado y el exceso de tensiones en las primeras dos presentaciones, Javier Mascherano tomó la decisión de modificar al equipo casi de manera íntegra. Los cambios no alteraron ni resintieron el funcionamiento. Al contrario: varios de los pibes que habitualmente no son titulares le metieron presión al Jefecito e hicieron méritos para no salir más.

La diferencia quedó en evidencia desde el tramo inicial y en la etapa inicial ya selló la victoria. A los 13 minutos se puso en ventaja a través de Ignacio Maestro Puch, quien le ganó en las alturas a los centrales oponentes después de un centro preciso de Brian Aguirre y puso el 1-0 transitorio. Cuatro minutos más tarde amplió la cuenta con una presión efectiva de Luka Romero que le permitió capturar la pelota a Gino Infantino, quien tuvo una definición efectiva.

Lejos de conformarse, a diez minutos de irse al descanso transformó el marcador en goleada. Luka Romero, apodado hace un tiempo como "el nuevo Messi", sacó todo el potrero a relucir: tomó la pelota en la mitad de la cancha, avanzó a pura gambeta y ofreció un remate fascinante para establecer el 3-0.

Más emociones

En el complemento los chicos sacaron el pie del acelerador, el entrenador empezó a probar diferentes apellidos pensando en el futuro inmediato y el juego aplacó. De todos modos, también hubo espacio para las emociones. A los 5 minutos Brian Aguirre, de gran actuación, cambió penal por gol con un remate cruzado y abajo.

En tanto, a los 41 minutos, Alejo Véliz extendió su auspicioso presente al sacar un cabezazo letal después de un centro envidiable de Maxi Perrone. De esta manera, la Albiceleste regaló un show de fútbol en San Juan, donde aplastó 4-0 a Nueva Zelanda y le permitió cerrar la fase de grupos con puntaje ideal. La historia, a partir de ahora, será totalmente distinta. Pero ya dejó en evidencia que hay material.