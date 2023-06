Se agarraron a las piñas en la guardia del hospital de Pichanal

En diálogo con OránConectado, trabajadores del Hospital de Pichanal manifestaron la preocupación por la situación que les tocó vivir durante el fin de semana, pasa que durante la madrugada del domingo se desató una batalla campal en la guardia.

"No tenemos protección de la policía, entra cualquiera, nadie nos protege", manifestó la enfermera Rosa Yonovich, mientras que la doctora Marlene Corbalán sostuvo: "Me tuve que parar con la policía presente ante una persona que me quería golpear".

De acuerdo a las trabajadoras, sería posible que se tratase de jóvenes que se encontraron a la salida del boliche. Habrían ingresado por apuñaladas y mientras recibían las primeras atenciones se desató una pelea digna de un show televisivo.

"Tenemos que ver que está pasando con los chicos que salen a los boliches", continuaron muy preocupados para sentenciar: "La seguridad del personal de salud está en riesgo y no es algo de hoy".